"Pilnīgs tabu: skriet pakaļ vīrietim, kuram tu neesi vienīgā" - ekspertes padomi tām, kuras domā par ilglaicīgām attiecībām

Šķipsniņa asu garšvielu palīdzēs pārvērst ēdienu īstā gastronomiskā baudā – un tas attiecas arī uz mīlas fronti. Lai iekarotu vīrieša sirdi, ar tavu skaistumu vien būs par maz. Ja gribi noturīgus panākumus mīlas dzīvē, reizēm atmaksājas būt sliktajai meitenei jeb, precīzāk sakot, kucei. Tieši par to Šerija raksta savās grāmatās “Why Men Love Bitches” (“Kāpēc vīrieši mīl kuces”) un “Why Men Marry Bitches” (“Kāpēc vīrieši precas ar kucēm”). “Vīrieši klusībā ciena sievieti, kura ir stipra, pašpārliecināta, kurai ir savi mērķi,” apgalvo autore. “Viņi nevēlas būt kopā ar sievieti, kam nemitīgi vajadzīgs iedrošinājums un atbalsts. Tāpēc atrodiet sevī tādu pašpārliecinātas un mēreni kareivīgas sievietes rakstura šķautni, kas no biklas sedzacītes pārvērtīs tevi dievietē,” iesaka Šerija.



Kāpēc labajām meitenēm neveicas

Vai kādreiz esi aizdomājusies, kāpēc par spīti milzu pūlēm, kuras ieguldi sava sapņu vīrieša savaldzināšanā, viņš tāpat aiziet pie citas – viltīgākas, izaicinošākas un seksīgākas, vārdu sakot, pie īstas kuces?



Visticamāk, tā notiek tāpēc, ka tu pārāk atklāti izrādi, ka meklē vīrieti un ka no viņa ir atkarīga tava laime. “Tu nespēj būt viena. Tu nevēlies gaidīt īsto vīrieti. Tava nepacietība nostāda tevi situācijā, kuru citos apstākļos tu nebūtu izvēlējusies,” secina rakstniece.



Vai vīriešiem patīk stipras sievietes?

Mēdz uzskatīt, ka vīriešus biedē stipras sievietes, kurām ir savs viedoklis. Attiecības ar šādu būtni, protams, ir izaicinājums. Taču patiesība ir tāda, ka jebkuras galējības ir nevēlamas – tas vienkārši nav interesanti. Vai tu esi izteikti agresīva, vai arī sapņaina un nedroša – galējas uzvedības izpausmes liecina par iekšēju nedrošību. Un gluži pretēji – nekas nepiesaista vairāk kā sieviete ar pašcieņu, kura lepojas ar to, kas viņa ir. Tātad, ja vēlies iepatikties noskatītajam vīrietim, esi tāda, pēc kādas viņš ilgojas – un neviens vīrietis nevēlas sev blakus ilgtermiņā redzēt sievieti, kura ir pārāk viegli iegūstama.

Tas nenozīmē, ka tev bez vajadzības jābūt agresīvai vai uzsvērti oficiālai, vēsai. Tas nozīmē tikai to, ka tev jākontrolē situācija un jāspēj likt viņam mazliet palauzīt galvu. Un vēl – nekad neaizmirsti laulību zelta likumu: tu neprecies ar perfektu cilvēku. Tu precies ar interesantu cilvēku. Un Šerija iesaka būt tieši tādai.



Ko nedara “kuces”?

Nezvana un nebombardē ar īsziņām. Neprašņā, kur viņš ir un ko viņš dara. Nesaka: “Tu man reti zvani” vai arī “Tu nekad man nesaki, ka mīli”. Neprognozējamība ir tavs trumpis. Nesatiekas ar vīrieti katru vakaru. Nepiekrīt visam, ko viņš saka. Ja tu neatklāj savu viedokli, vīrietim kļūst neinteresanti. Nemeklē viņu un neiet pārbaudīt trīs kafejnīcas, kur viņš varētu būt. Ja vēlies ilglaicīgas attiecības, ļauj, lai viņš iekaro tevi. Nejūk prātā, ka viņš nepiezvana četras dienas pēc kārtas. Nemaina savus plānus, kolīdz viņš paaicina pavadīt vakaru kopā. Nekļūst nepieklājīgas, jo taktiskums ir daudz iedarbīgāks. Taču tas, protams, nenozīmē, ka tev vajag sevi ierobežot.



Noturies uz robežas

...starp neatkarīgas sievietes tēlu un sievišķīgumu. Ja neterorizēsi ar apnicīgiem telefona zvaniem un nerādīsi savas vājās un stiprās puses, partneris nevarēs tevi “atkost”. Un, ja vīrietis nespēj izprast sievieti, viņš to ciena. Te, protams, runa ir nevis par uzvedību, bet gan paškontroli. Sevi cienošai dāmai, kura var lepoties ar augstu paškontroli, ir spēks. Un tas vīriešus piesaista.



Tiec vaļā no sāncenses

Bažījies, ka, cīnoties mīlas frontē, paliksi otra labākā? Vispirms pārliecinies, ka esi vienīgā, kuru viņš ir noskatījies. Ja viņš tevis dēļ jūk vai prātā, citām sievietēm vajadzētu būt tabu tēmai. Taču, ja tomēr esi kļuvusi par dāmu nr. 2, tas nozīmē, ka “šajā pilī ir par daudz karalieņu”. Tādā gadījumā vienkārši dodies prom. Mierīgi paskaidro viņam, ka tev jūsu attiecības ir “kļuvušas neinteresantas”, un novēli viņam veiksmi. Tas būs pamatīgs trieciens viņa pašcieņai un godam. Tieši šāda situācija bieži vien piespiež vīrieti ķerties pie reālas rīcības un dot priekšroku tev. Ja nu tā nenotiek, nekas traks tas nav. Nekad, dzirdi, nekad neskrien pakaļ vīrietim, kuram tu neesi vienīgā.



Esi laimīga un pozitīvi noskaņota

Novērtē esi un savas dvēseles mieru. Galvenais, centies netērēt enerģiju uztraucoties, ko par tevi domā citi. Tas izsūks tev spēku. Ja pati iekšēji jūties labi, citiem nav nekādu tiesību tevi emocionāli kontrolēt. Tieši šāds iekšējais miers padarīs tevi pievilcīgu vīriešu acīs.



Piepildi savus sapņus

Paturi prātā savus mērķus, kuriem jāsniedzas tālāk – aiz draudzības robežām. Viņam ir jāzina, ka viņš tev ir mīļš, bet nav jāzina – cik. Vīrieši negrib konkurēt ar citiem vīriešiem par tavu uzmanību. Viņi grib konkurēt par tavu laiku, jo tu negaidi viņu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Un, ja viņš nevarēs tevi kontrolēt psiholoģiski vai nemitīgi būt tavā personiskajā dzīvē, tu būsi ievērojami pievilcīgāka kā iespējamā kopdzīves kandidāte.