Līdz ar to Sevastova vienspēlēs pārtraukusi savu septiņu zaudējumu sēriju.

Turnīrā ar 32.numuru izliktā Sevastova pirmajā kārtā pirmo setu uzvarēja ar 6-4, bet otrajā sportistes aizvadīja tikai dažas minūtes, kad Hibino veselības problēmu dēļ nolēma sacensības neturpināt.

Pirmā seta laikā Sevastova izvirzījās vadībā ar 4-1, vienreiz laužot japānietes servi. Tomēr Hibino breiku atspēlēja un pietuvojās vairs tikai līdz 4-5, bet jau nākamajā geimā Latvijas pārstāve vēlreiz bija labāka pie pretinieces serves un pirmajā setā triumfēja ar 6-4.

Jau pirmajā setā bija redzams, ka Hibino cīnās ar veselības problēmām. Viņai sāpēja muguras lejasdaļa, tāpēc pie rezultāta 2-5 bija nepieciešama arī ārstu palīdzība.

Tomēr Hibino varonīgi turpināja spēli, bet izstājās otrā seta ievadā, kad pirmajā geimā bija nonākusi iedzinējos ar 15:30.

Sevastovai par Austrālijas atklātā čempionāta pirmās kārtas pārvarēšanu pienākas 70 WTA ranga punkti.

Sevastova, kurai pirms šī mača bija septiņu zaudējumu sērija, pasaules rangā atrodas 33.vietā, turklāt viņa pirmo reizi šāda līmeņa sacensībās ir starp izliktajām tenisistēm, jo atlētei turnīrā piešķirts 32.numurs, kamēr Hibino WTA rangā ir 103.pozīcijā.

Abas tenisistes savā starpā līdz šim bija spēkojušās vienu reizi, kad 2015.gada aprīlī Indijā notikušā Ahmedabadas ITF 25 000 sērijas turnīra otrajā kārtā Sevastova bija pārāka ar 7-5, 6-3, turklāt toreiz japāniete sacensībās bija izlikta ar pirmo numuru.

Sevastova gadu iesākusi ar zaudējumiem Šeņdžeņas WTA un Hobārtas "International" sērijas turnīros, turklāt arī pērno sezonu tenisiste noslēdza ar piecām neveiksmēm pēc kārtas.

Tiesa, arī pērn Latvijas pārstāve zaudēja pirmos divus mačus, bet pēc tam ļoti sekmīgi nostartēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā, sākot no kvalifikācijas, guva četras uzvaras un apstājās pamatturnīra otrajā kārtā. Līdz ar to šogad sportistei jāaizstāv 110 WTA ranga punkti un, lai to paveiktu, viņai jāpārvar vismaz divas pamattturnīra kārtas.





Latvijas šī brīža pirmās raketes labākais sasniegums Austrālijas atklātajā čempionātā ir 2011.gadā sasniegtā ceturtā kārta. Savukārt karjeras rekordu "Grand Slam" turnīros viņa sasniedza pērn, kad sensacionāli aizkļuva līdz ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālam.

Pašlaik 22 gadus vecā Hibino debiju "Grand Slam" turnīros piedzīvoja 2015.gada rudenī, kad piedalījās ASV atklātā čempionāta kvalifikācijā. Pērn viņa nevienā no "Grand Slam" turnīriem nepārvarēja pirmo kārtu.

Hibino karjeras rekords pasaules rangā ir 56.vieta, ko japāniete sasniedza tieši pirms gada, bet pie vienīgā titula viņa tika 2015.gada oktobrī, kad Taškentas WTA "International" sērijas turnīra finālā pieveica Horvātijas pārstāvi Donnu Vekiču. Zīmīgi, ka karjeras otrais fināls tieši gadu vēlāk arī tika sasniegts Taškentā, taču tad nācās piekāpties Kristīnai Plīškovai no Čehijas.

Šo sezonu Hibino nav uzsākusi veiksmīgi, jo viņai neizdevās pārvarēt Oklendas WTA "International" turnīra kvalifikāciju, turklāt neveiksmīga bija arī šādas pašas raudzes turnīra atlase Austrālijas pilsētā Hobārtā.

Sevastovai otrajā kārtā pretī stāsies pasaules ranga 80.vietas īpašniece, Slovākijas tenisiste Kristīna Kučova, bet pēc tam pretī var nākt spēcīgā spāniete Garvinje Mugurusa, kura izlikta ar septīto numuru. Spānijas sportisti Latvijas tenisiste pērnajā rudenī sensacionāli pārspēja ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā, kur viņai izdevās aizkļūt līdz pat ceturtdaļfinālam.

Tikmēr Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Ostapenko, kura pasaules rangā atrodama 38.vietā, savu otro Austrālijas atklāto čempionātu sāks otrdien, spēkojoties ar kvalifikāciju pārvarējušo Ķīnas tenisisti Džu Liņu, kura rangā ir 126.vietā. Ostapenko pērn "Grand Slam" turnīros palika bez uzvarām.

Abas Latvijas labākās tenisistes piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās, kas tiks iesākts nedēļas vidū.

Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis šajā turnīrā nepiedalās, turklāt viņš nav spēlējis jau kopš pagājušā gada jūlija. Jauno sezonu latvietis varētu uzsākt februārī.



LETA/Foto: AP/Scanpix/LETA