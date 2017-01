Eds Šīrans nokrities svarā par 20 kilogramiem. FOTO

Eds ar draudzeni Čeriju Sībornu aizvadītā gada janvārī.

Dziedātājs Eds Šīrans nokrities svarā par 20 kilogramiem, kas ir visnotaļ iespaidīgs rādītājs. Pērnā gada sākumā dziesminieks jau bija sasniedzis 95 kilogramu atzīmi, jo no turnejas brīvajā laikā pārticis tikai no picas un alus. To redzot, dziedātāja draudzene hokeja entuziaste Čerija Sīborna nolēmusi, ka ir kaut kas jādara, jo tā vairs nevar turpināties.„Es tolaik pat nesapratu, cik aktīvs biju bijis turnejas laikā,” radio intervijā atzinies mūziķis. „Mana ēdienkarte sastāvēja no picas un alus, taču turnejas laikā es katru vakaru divas stundas biju aktīvs, tāpēc uz figūru tas neatsaucās. Arī, kad turneja bija galā, mana ēdienkarte nemainījās. Pēkšņi man vairs nekas nederēja. Bija sajūta, ka visas manas drēbes sarāvušās.”Edam atgūt formu palīdzējusi regulāra sportošana. Viņš nesvīda sporta zālē stundām ilgi, bet katru dienu 10 minūtes intensīvi strādāja. Eds kombinēja 30 sekunžu ātru skrējienu ar 30 sekunžu lēnu skrējienu, un tā desmit minūtes no vietas.„Svarīgākais ir neizlaist nevienu pašu dienu, lai nebūtu pēc tam jāskrien stunda,” pamāca Šīrans.Dziesminieks arī sācis ēst daudz veselīgāk un atteicies no savas „picas un alus diētas”.