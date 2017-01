Lietuvas pilsonim par karalienes juvelieru salona aplaupīšanu Lielbritānijā piespriež 12 gadus cietumā

32 gadus vecais Rimants Borisovs vadīja bandu, kas karalienes juvelieru "Mappin And Webb" salonā nozaga zīmola "Cartier" pulksteņus vairāk nekā 125 tūkstošu sterliņu mārciņu (143 tūkstošu eiro) vērtībā.2014.gada 10.jūnijā Borisovs, kurš pirms dažiem mēnešiem bija atbrīvots no cietuma Vācijā, ar Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" reisu ieradās Londonas Stanstedas lidostā un nepilnas 48 stundas vēlāk banda viņa vadībā, bruņojusies ar šaujamieroci un namdara āmuriem, iebruka karalienes oficiālo sudrabkaļu salonā.Vienu no vīriešiem, kurš bija maskējies ar kosmētiku un sprogainu blondu parūku, juvelierveikalā ieaicināja tā apsargs. Pēc nokļūšanas veikalā laupītājs izvilka šaujamieroci un Borisovs un vēl viens vīrietis, ģērbušies džemperos ar kapucēm un aizsegtām sejām, iebruka ar namdara āmuriem.Minūti ilgajā uzbrukumā banda nolaupīja 20 "Cartier" rokaspulksteņus vairāk nekā 125 tūkstošu sterliņu mārciņu vērtībā. Nozagtos pulksteņus tā arī nav izdevies atrast.Lai piekļūtu pulksteņiem, Borisovs ar āmuru sasita vitrīnu, sagriežoties ar stikliem, un tādā veidā izmeklētājiem izdevās iegūt viņa asiņu paraugu.Pēc laupīšanas bandas locekļi aizbēga dažādos virzienos. Diennakti pēc laupīšanas Borisovs jau bija aizbēdzis uz Poliju pēc tam, kad Lielbritānijā bija pavadījis nepilnas četras diennaktis. Lielbritānijas policijai nav izdevies atrast Borisova partnerus laupīšanā. Ir zināms, ka arī viņi dienu pēc laupīšanas viņi no Stanstedas lidostas devās uz Poliju, kur viņu galamērķis bija kāda pilsēta netālu no Lietuvas robežas.Kingstonas kroņa tiesa pagājušajā nedēļā Borisovam piesprieda 12 gadu cietumsodu. Izmeklētāji atklāja atbilstību starp Borisova asinīm un paraugiem, kas izņemti vairākās laupīšanu vietās Eiropā - 2014.gada laupīšanu Londonā, kā arī noziegumiem Vācijā un Lietuvā.Pirms pirmās ierašanās Lielbritānijā Borisovs Vācijā bija izcietis piecu gadu cietumsodu par 13 automašīnu BMW zādzību. 2013.gadā viņu deportēja uz Lietuvu, bet tā gada 23.decembrī viņš ar "Ryanair" reisu ieradās Londonas Lūtonas lidostā. Policija uzskata, ka divas nedēļas ilgā brauciena laikā viņš izlūkoja apkārtni ar nolūku veikt noziegumu vai vai pat īstenoja vēl vienu laupīšanu.2016.gadā Borisovs Lietuvā notiesāts par krāpniecību ar dokumentiem.Pērn 17.novembrī viņš no Polijas pilsētas Gdaņskas ieradās Stanstedas lidostā, kur tika aizturēts. Decembrī viņš atzina savu vainu laupīšanā un šaujamieroča glabāšanā.Lielbritānijas policija uzskata, ka Lietuvas pilsonis ietilpst plašākā Austrumeiropas noziedzīgajā bandā.Policija ir pārliecināta, ka šajā noziegumā ļoti organizēts grupējums ir ļaunprātīgi izmantojis iespējas brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, kā arī zemās cenas, ko reisiem piedāvā atsevišķas aviokompānijas.