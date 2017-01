Noslēdzies vesels laikmets - LTV pārtrauc demonstrēt raidījumu "Zebra"

Saskaņā ar starp LTV un SIA "Zebra TV" noslēgtā līguma nosacījumiem ir jāizvairās raidījumā iekļaut tādu personu, preču vai pakalpojumu, preču ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju vārda, firmas zīmes vai darbības attēlojumu, kas varētu maldināt auditoriju. Visa apmaksātā informācija uzskatāma par reklāmu. Ņemot vērā iepriekš minēto, LTV izlēmusi izbeigt sadarbību ar SIA ‘"Zebra TV" un pārtraukt demonstrēt "Zebra", kas Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā bija skatāms katru trešdienu, plkst. 22.30.



Šogad 11.janvārī televīzijā vērojamajā raidījumā "Zebra" pie sniega tīrītāja stūres bija sēdies Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins, bet pasažiera vietu ieņēma Rīgas domes mērs Nils Ušakovs. Raidījumā abas amatpersonas stāstīja par ielu tīrību Rīgā ziemas sezonā. Raidījums sociālajā tīklā "Twitter" izraisīja plašu rezonansi saistībā ar bažām, ka Jakrins vadījis sniega tīrītāju nepiesprādzējies. Tāpat publiskajā izskanēja aizdomas, ka raidījums bijusi apmaksāta Rīgas domes reklāma.



Viņa pastāstīja, ka šāds lēmums pieņemts saistībā ar LTV konstatēto, ka 11.janvārī raidījumā "Zebra" ir izvietota RD apmaksāta informācija. To paredzējis starp RD un SIA "Zebra TV" noslēgts iepirkuma līgums. Līdz ar to ir pārkāpts LTV un neatkarīgo producentu SIA "Zebra TV" šā gada 28.jūnija noslēgtais raidījuma raidtiesību licences līgums, kura ietvaros producentam nav tiesību prasīt un saņemt no fiziskām vai juridiskām personām samaksu par piedalīšanos raidījumā. Līdz ar to producents nedrīkst pieļauj raidījumā slēptās reklāmas izvietošanu.