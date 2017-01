pārziemot saules ziedā⭐⚬🕊⚬🌼⭐❄ создавайте свой микрокосмос🌈, сажайте там цветы, зажигайте солнце и не ссорьтесь... с собой 🗻 with my haircare partners I can be curly or straight✅CHI💎✅🎈🐩 #tvpresenter #wintergoals #flowerpower #chibaltic #chihaircare #hairstyle #classics #manssamsung #riga #latvija

A photo posted by Maija Silova (@silovamaija) on Jan 16, 2017 at 2:49am PST