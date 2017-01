„Ja viņš nonāks cietumā, man būs miers”

Uzmācīgā mīlestība un agresivitāte noved aiz restēm

Bijis agresīvs un negodīgs jau iepriekš

Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka pirms pāris gadiem 39 gadus vecais Žukausks un kāda precēta sieviete Astrīda (vārds mainīts), pēc iepazīšanās internetā, uzsāka romantiskas mīlnieku attiecības. Viņu slepenie randiņi izbeidzās pirms vairāk nekā gada – 27. decembrī, kad cietusī kopā ar draudzenēm ieradās Liepājas naktsklubā „Pilsētas vārti”. Žukausks uzaicināja savu mīļāko uz deju, bet Astrīda atteicās, jo bija nolēmusi ar viņu pārtraukt mīlnieku attiecības. Uz šādu soli viņu pamudinājis tas, ka mīļākais pārāk daudz melojis.Pēc šī atgadījuma sācies īsts murgs. Žukausks interneta portālos sācis ievietot dažādus ķengu rakstus, kuros it kā stāstījis, ka viņa bijusī mīļākā ir vieglas uzvedības sieviete, kura par lētu naudu sniedz seksuālus pakalpojumus un slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām. Savukārt viņas vīrs esot gejs, kurš sniedz homoseksuālus pakalpojumus vīriešiem. Sācis arī sūtīt īsziņas, draudot izrēķināties gan ar izbijušo mīļāko, gan viņas māti un bērniem. Tāpat viņš arī draudējis Astrīdas vīram.Tā Astrīdai nācies atzīties vīram, ka viņai ir mīļākais. Vīrs Liepājas laikrakstam „Kurzemes Vārds” atzina, ka viņam bijušas aizdomas, ka sievai ir mīļākais, un pie tā daļēji esot vainojams arī pats – mīlējis iedzert un rīkot skandālus.Bet nu, lai izbēgtu no skandāliem, cietusī sieviete vēlējās Žukausku ietupināt cietumā. Viņa sacīja: „Ja viņš nonāks cietumā, vismaz tajā laikā man būs miers” un piebilda, ka ir nopietni nobijusies par savu un savu tuvinieku drošību un arī dzīvību.Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas tiesa izskatīja Žukauska lietu un vainīgajam piesprieda piecu gadu, 10 mēnešu un 29 dienas ilgu cietumsodu, raksta „Kurzemes Vārds”.Vīrietis tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 126. panta 1. daļas par vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī pēc Krimināllikuma 157. panta 2. daļas par neslavas celšanu, ievietojot internetā pazemojošas ziņas par cietušo, un pēc 132. panta par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus.Tiesvedības gaitā apsūdzētais viņam izvirzīto apsūdzību atzina daļēji un apgalvoja, ka pretlikumīgās darbības veicis, tikai un vienīgi mīlestības jūtu vadīts. Vēlāk, kad sieviete bija uzrakstījusi sūdzību policijai un sākās izmeklēšana, vīrietis vēlējās noslēgt mierizlīgumu, taču cietusī tam nepiekrita.Jāteic, ka jau agrāk agresīvais vīrietis nav izcēlies ar savaldību. Viņš reiz jau tiesāts un viņam par savas bijušās darba devējas apzagšanu konfiscēta māja.Žukausks, pēc paša vārdiem, pirms astoņiem gadiem iekritis kādas „sievietes – izmantotājas” nagos. 2009. gadā viņš no savas darba devējas bankas konta, izmantojot slepus iegūtu bankas karti un PIN kodus, noņēma naudu. Darba devēja apgalvoja – 10 000 latu, bet viņš pats – tikai ap 2000 latu.Žukausks esot palīdzējis sievietei tirgoties ar apģērbu, rotaslietām un citām precēm, bet par to viņam neesot pienācīgi maksāts. Tāpēc apsūdzētais bijis spiests no darba devējas bankas konta slepus paņemt naudu.Žukausks atzina, ka patiešām naudu ņēmis no savas darba devējas konta, bet to darījis izmisuma mākts: „No kaut kā man bija jādzīvo, tāpēc es naudu aizņēmos un man tā bija arī jāatdod”.Tiesa viņu atzina par vainīgu un Žukauskam piesprieda piecu gadu nosacītu cietumsodu, piedzina vairāk nekā 2000 latu cietušajai un mantas konfiskāciju. Vissāpīgākais bija lauku mājas Vecpilī zaudējums. Tā kā apsūdzētais bija izteicis draudus sievietei – izsitis gan viņa mājas logus, gan sabojājis automašīnu - tiesa arī liedza tuvoties cietušajai un viņas ģimenes locekļiemProbācijas dienesta darbinieces nule notikušajā Liepājas tiesas sēdē atzina, ka, izciešot nosacīto cietumsodu, Žukausks „nav izcēlies ar kādiem būtiskiem pārkāpumiem, taču dažkārt neesot ieradies uz obligāto tikšanos noteiktajā laikā, dažkārt bijis nesavaldīgs un pārāk emocionāls”, rakstīja “Kurzemes Vārds”.