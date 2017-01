Nākamajās "Zvaigžņu karu" filmās mirušo Keriju Fišeri digitāli neatdzīvinās

Aktrise Kerija Fišere dzīvē un uz ekrāna





























































































Holivuda sēro par vienlaikus mirušajām aktrisēm Keriju Fišeri un Debiju Reinoldsu









































Fišere aizgāja no dzīves 27.decembrī 60 gadu vecumā pēc sirdstriekas lidmašīnā.Viņa kļuva par pasaules zvaigzni, tēlojot nemiernieku cīnītāju princesi Leju sākotnējā "Zvaigžņu karu" triloģijā, kas tapa no 1977. līdz 1983.gadam un kļuva par kultūras fenomenu.2015.gadā iznākušajā filmā "Star Wars: The Force Awakens" ("Zvaigžņu kari: Spēks mostas") Fišere tēloja ģenerāli Leju Organu - princesi Leju brieduma gados, un aktrisei bija paredzēta loma arī nākamajā "Zvaigžņu karu" filmā.Fišere bija parakstījusi līgumu par dalību trīs jaunajās "Zvaigžņu karu" filmās."Mēs parasti neatbildam uz fanu vai preses spekulācijām, bet cirkulē baumas, kuras mēs vēlētos komentēt. Mēs vēlamies apliecināt mūsu faniem, ka "Lucasfilm" neplāno digitāli radīt Kerijas Fišeres princeses ģenerāles Lejas Organas tēlu," paziņoja "Disney", kas 2012.gadā pārpirka kinorežisors Džordža Lūkasa kinostudiju "Lucasfilm" un līdz ar to arī tiesības uz "Zvaigžņu karu" sēriju."Kerija Fišere bija, ir un vienmēr būs daļa no "Lucasfilm" ģimenes. Viņa bija mūsu princese, mūsu ģenerālis un, pats svarīgākais, mūsu draugs. Mums joprojām sāp viņas zaudējums. Mēs godājam viņas piemiņu un mantojumu (..) un vienmēr cienīsim visu, ko viņa devusi "Zvaigžņu kariem"," paziņoja "Disney".Pagaidām nav zināms, vai princeses Lejas lomai tiks meklēta jauna aktrise vai arī tiks pārrakstīti scenāriji.