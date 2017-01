Aizvadītajā mačā Rīgas "Dinamo" pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0) pieveica Pekinas "Kuņluņ Red Star" vienību, tomēr viens zaudētais punkts arī nozīmēja, ka Latvijas komandai zudušas pat teorētiskas izredzes uz izslēgšanas turnīru.Rīgas "Dinamo" ar 47 punktiem 51 spēlē ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences komandām, pirmajam astotniekam zaudējot 28 punktus. "Dinamo" līdz sezonas beigām maksimāli var izcīnīt 27 punktus, tādējādi nevar vairs apsteigt astotajā pozīcijā esošo Helsinku "Jokerit" komandu.Rīgas komanda Gagarina kausa izcīņā neiekļuva arī iepriekšējās divās sezonās.Pirmdienas mačā rīdzinieki jau mača sākumā izvirzījās vadībā ar 3:0, precīzi metot Oskaram Cibuļskim, Robertam Lipsbergam un Gintam Meijam, tomēr trešajā trešdaļā ielaida trīs vārtus un mača turpināšana pagarinājumā nozīmēja, ka Latvijas komandai zudušas cerības uz izslēgšanas turnīru.Sekojošajā pēcspēles metienu sērijā tika gūta uzvara ar 3:1.Rīgas "Dinamo" maču iesāka pārliecinoši un jau pirmajās 11 minūtēs izvirzījās vadībā ar 3:0. Vispirms otrajā minūtē, spēlējot vairākumā Cibuļskis izcēlās ar metienu no zilās līnijas. Kaut ripa, iespējams, skārta Uvja Balinska nūju, vārtu guvums tika ieskaitīts pirmajam no viņiem. Devītajā minūtē tika gūti otrie vārti pēc vārtsarga kļūdas pie borta, izceļoties Lipsbergam, bet perioda vidū Miķelis Rēdlihs nospēlēja ļoti labi individuāli un piespēlēja Meijam, kurš precīzi meta augšējā stūrī.Turpinājumā arī Rīgas "Dinamo" tika pie pirmā mazākuma cīņā, tomēr turpināja darboties ļoti pārliecinoši un pēc pirmā perioda bija vadībā ar 3:0. Otrā perioda sākumā lielisku sniegumu "Dinamo" vārtos demonstrēja Jakubs Sedlāčeks, glābjot rīdziniekus no droša vārtu zaudējuma. Perioda septītajā minūtē par Mika Indraša iegrūšanu apmalē mājinieki tika pie piecu minūšu noraidījuma.Tiesa, ilgo vairākumu un pēc tam nopelnītās vēl divas minūtes vairākumā Rīgas komanda neizmantoja, bet pusotru minūti pirms perioda beigām jau Koltons Gilīss tika pie 2+2 soda minūtēm. Otro trešdaļu "Dinamo" mazākumā izturēja līdz galam, bet trešā perioda sākumā Martins Bakošs tomēr realizēja "Kuņluņ Red Star" vairākumu. Tāpat arī nākamais mazākums Latvijas komandai atnesa vārtu zaudējumu, 48.minūtē Tūkam Mentilem "Dinamo" pārsvaru samazinot līdz vieniem vārtiem.Trešā perioda otrajā pusē aktīvāki bija laukuma saimnieki, bet "Dinamo" ilgstoši sekmīgi aizsargājās. Pusotru minūti pirms finālsvilpes Pekinas vienība nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, kas 19 sekundes pirms ļāva izraut neizšķirtu, kad izcēlās amerikānis Čeds Rau.Pagarinājumā Rīgas "Dinamo" izturēja vēl vienu mazākumu un panāca "bullīšu" sēriju, kurā nospēlēja ļoti sekmīgi, jo tika realizēti visi trīs izgājieni, izceļoties Meijam, Laurim Dārziņam un Filipam Toluzakovam. Tikmēr Pekinas klubam vienīgo reizi rezultatīvs bija Bakošs un rīdzinieki svinēja uzvaru.Rīgas "Dinamo" komanda pašlaik atrodas sezonas garākajā izbraukumā, kas tika sākts jau pirms nedēļas, kad Latvijas vienība ar 1:3 piekāpās Jaroslavļas "Lokomotiv". Turpinājumā rīdzinieki ar 3:1 uzvarēja aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvēto Vladivostokas "Admiral", divus vārtus šajā mačā gūstot Timam Sestito, bet sestdien Latvijas klubs Habarovskā ar 0:5 kapitulēja turienes "Amur" spēlētājiem.Ceturtdien rīdzinieki viesos vēl tiksies ar Minskas "Dinamo" komandu, bet pēc tam atgriezīsies mājās.Pekinas "Kuņluņ Red Star" komanda aizvada veiksmīgu debijas sezonu KHL, jo šobrīd Austrumu konferencē ar 71 punktu ir septītajā vietā, turpinot cīņu par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Komandas sastāvs ir veidots no leģionāriem, jo Ķīnā nav šim līmenim atbilstošu spēlētāju.Latvijas un Ķīnas komandas šosezon reizi jau bija tikušās, kad novembrī Rīgā ar 5:2 uzvarēja "Kuņluņ Red Star".KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.