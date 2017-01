Atskanot šāvieniem, cilvēki panikā metās bēgt.

15 cilvēki ievainoti, daži no viņiem tika saspiesti drūzmā pēc apšaudes, sacīja mērs, piebilstot, ka vismaz trīs bojāgājušie ir ārzemnieki."Atbilstoši pašreizējai informācijai šaut sāka viens cilvēks," sacīja Torresa.Šaušana notikusi kluba telpās. Atskanot šāvieniem, cilvēki panikā metušies bēgt.Plaja del Karmena atrodas 68 kilometrus uz dienvidiem no Kankunas. Reģions, kuru iecienījuši ASV un Eiropas tūristi, līdz šim bijis pasargāts no vardarbības, kas narkomafijas karu dēļ pārņēmusi citus Meksikas apvidus.