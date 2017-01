Policija seko līdzi zemledus makšķerēšanai

















Policija ūdenstilpju apgaitu uzsāk glābšanas stacijā Lucavsalā – dodas uz vietām, kur atrašanās uz ledus ir atļauta, un vietām, kur tas ir aizliegts. Taču pārbaudes tiek veiktas visur, tāpēc kārtības sargi dodas uz Bieķengrāvi – tur uz ledus drīkst atrasties.Uz ledus ir tikai trīs makšķernieki, sēž viņi viens no otra patālu – policistiem jāpārbauda, vai viņiem ir makšķerēšanas atļauja. Ar to viss ir kārtībā, tāpēc policisti dodas tālāk. Pa ceļam viens no policistiem atceras pagājušā gada notikumu – kad, dodoties glābt ielūzušu slēpotāju, pakļuvis zem ledus pats, taču beigu beigās viss beidzies labi.Makšķernieki atrāda ne tikai savus dokumentus, bet arī parāda savu lomu. Kamēr policisti gaida atbildi no dežūrdaļas, viņi atrada, ko ir nozvejojuši – lielu zivi. Jāatzīmē, ka ledus biezums Bieķengrāvī ir 22 centimetri, bet tas nenozīmē, ka šeit drīkst atslābināties un neievērot drošības pasākumus.Nākamais maršrutā ir Hapaka grāvis. Policisti pamana veselu makšķernieku kompāniju, starp tiem – arī vienu sievieti, kas ir liels retums. Visi makšķernieki atrāda dokumentus un zvejošanas atļaujas.Kamēr policisti gaida atbildi no dežūrdaļas, makšķerēšana turpinās – uz āķa kaut kas var uzķerties jebkurā brīdī.Pārbaudes rezultātā noskaidrojas, ka vienam no vīriešiem nav deklarētās dzīvesvietas – sastādīts protokols un izteikts brīdinājums.Šos makšķerniekus policisti pazīst pēc sejām – viņi makšķerē arī vasarā, turklāt dara to ļoti aktīvi. Visticamāk, ar dokumentiem viņiem viss būs kārtībā, taču jāpārbauda tik un tā. Pārbaudes laikā policisti painteresējas, vai makšķernieki nav redzējuši ūdas, uz ko viņi atbild, ka neko aizdomīgu neesot pamanījuši. Starp citu, cīņā ar maluzvejniekiem ļoti palīdz paši makšķernieki, kas uzskata, ka nelegālas metodes ir zem cilvēka cieņas.Vēl viens zvejnieks nav spējis uzrādīt dokumentus – ne atļauju, ne pasi, ne ID karti. Saskaņā ar likumu sods jāizraksta pat situācijās, kad atļauja ir, bet tā palikusi mājās. Taču policisti pazīst šo makšķernieku un zina, ka, tā kā viņam ir invaliditāte, atļauja viņam nav nepieciešama. Taču vīrietim palūdz pārtraukt makšķerēt un doties mājās pēc dokumentiem. Protokolu par noteikumu pārkāpumu kārtības sargi nenoformē.Visbeidzot policisti pārbauda ledus biezumu un atgriežas stacijā.