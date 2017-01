1. Mācāmies mieru!

2. Ēdiena kvalitātes pārbaude

3. Izslavētās dziednieka spējas

3 vērtīgi iemesli, kādēļ teikt kaķim mājās - JĀ!Kaķis ir meditatīvs dzīvnieks, kurš lielāko dzīves daļu aizvada mierīgi gulšņājot un patīkami murrājot.Cilvēks šādu miera stāvokli no šī dzīvnieka var tikai mācīties! Dziednieks Aldis Ķeviņš pārliecināts, ka tad, ja mēs iemācītos sevī uzturēt šādu miera jeb meditatīvo stāvokli, mēs būtu mierīgi un mums klātos ļoti labi!Kaķis ir labākais eksperts, kurš pateiks, vai ēdiens, kuru vēlies pagatavot vai ēst, ir labs un kvalitatīvs, vai arī to tomēr nav ieteicams baudīt!Piemēram, ja pusdienās plāno vārīt cīsiņus, vispirms nogriez mazu gabaliņu un iedod nogaršot savam kaķim.Tad, ja viņš to neēd, vislabāk šo ēdienu neēst arī pašai.Kaķis ļoti spēcīgi jūt tās ķermeņa vietas, kurās cilvēkam sāp un kuras jāārstē.Uzmeklējot karstāko (tātad - iekaisušo un neveselo) vietu, kaķis ar savām ķepiņām to izspaida un izmasē.Tad, kad karstums mitējies, dzīvnieks savu ārstēšanas rituālu beidz - viņš ir izlīdzinājis magnētiskās līnijas un cilvēkam kļūst labāk.