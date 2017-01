Liepāju šokē autobusa šofera cinisms: "Viņš tāpat ir beigts, neredzat to asins peļķi?" Cietušais izrādījās dzīvs

, lai cilvēki aizdomājas. Uzskatu, ka cilvēkiem ir jarūpējas vienam par otru. Protams, esam katrs unikāls un rīkojamies dažādi stresa situācijās. Es, vienmēr apjautājos vai cenšos palīdzēt, ja redzu, ka kādam nepieciešama palīdzība un konkrēti šajā situācijā, es domāju, ka cilvēkiem bija jābūt daudz aktīvākiem, lai palīdzētu, nevis pasīvi noskatīties. Man radās sajūta, ka cilvēki nav ieinteresēti, liekas, ka viņus tas neskar un iespējams nav vērts savu dārgo laiku tērēt, redzot mašīnas pabraucot garām notikuma vietai, neapstājoties. Pietrūkst pareizas uzvedības normas - līdziecietība vienam pret otru. Noteikti nevelējos, kādu personiski nonievāt vai kaut kadā veidā nomelnot, nosodīt. Šis ir tikai mans viedoklis, sajūtas. Vēlos, lai mēs, cilvēki, kļūstam izpalīdzīgāki un, lai apkārtējā vide, attiecības uzlabojas. Parāk daudz ikdienā sastopos ar vienaldzību. Un palasot sociālo tīklu komentārus, saprotu, ka daudzi nav sapratuši manu rakstīto būtību. Tādēļ vien ir jārunā atklāti par sabiedrības attieksmi vienam pret otru".

Liepājā, Raiņa ielā, piektdienas, 13. janvāra, vakarā Liepājas Autobusa parka satiksmes autobuss uzbrauca 1939. gada dzimušam vīrietim. Jāteic, ka sirmgalvis pāri ielai gāja pāri tam neparedzētā vietā, un negadījumā, droši vien, ir vainīgs pats. Tomēr cilvēkus šokējusi apkārtējo vienaldzība un pat cinisms.Sindija Laimiņa savā „Facebook” profilā raksta: „13. janvārī apmēram pulksten 18.30 pie „Neste Liepāja”, Raiņa ielā 2, saskāros ar cilvēku vienaldzību.Braucu ar auto un manā acu priekšā cilvēks guļ ielas vidū asinīs, slapjumā un aukstumā. Notikusi avārija. Diemžēl gājējs šķērsojis neatļautā vietā ielu. Braucot garām mani izbrīnīja tas, ka pasažieri sēž autobusā ar autobusa vadītāju un necenšas sniegt palīdzību cietušajam. Nebija vietas, kur man apstāties, tādēļ nogriezos šķērsielā, lai varu mēģināt palīdzēt cietušajam.Aizskrēju pie autobusa vadītāja un jautāju, vai ātrie izsaukti un vajag pirmās palīdzības aptieciņu, lai censtos cietušajam palīdzēt, apsegt viņu, lai nezaudē siltumu un lai seja nav peļķē. Uz ko vadītājs tik runāja pa telefonu, kur stāstīja, ka cietušais pats vainīgs... Tad es uzstājīgā balsī pieprasīju, lai pasaka, kur vismaz (aptieciņa) stāv, uz ko autobusa vadītājs man atbildēja: „Tāpat viņš esot beigts, vai es neredzot to asins peļķi, kurā cietušais guļ?” Uzstāju, ka jāmēģina palīdzēt! Viņš man atbildēja: „Tad velc nost savu jaku un apsedz, ja vajag”. Vadītājs mani ar varu vēlējās izstumt no autobusa, ieteicu to nedarīt, bet viņš atbildēja, ka autobusā pirmās palīdzības aptieciņa neesot!Garām brauca policijas mašīna, kura apstājās un bija jau izsaukusi ātro palīdzību, tikai tad autobusa šoferis pārtrauca runāt pa telefonu. Un sāka kustēties. Tad jau arī bija paspējis atbraukt Liepājas autobusu parka direktors, kurš atrunājās, ka autobusa vadītājs esot šoka stāvoklī.Es, protams, saprotu vadītāju, bet kur paliek cilvēciskums? Jautājums arī Liepājas Autobusu parka direktoram - kādēļ nav aprīkots sabiedriskais autobuss (ar pirmās palīdzības aptieciņu)? Vai mēs varam justies droši sabiedrībā? Cietušais izrādījās dzīvs un ceru, ka atveseļosies, spēs izdzīvot pēc traumām”.Sindija Laimiņa Kasjauns.lv pastāstīja: "Pēc redzētā vēlosSatiksmes negadījuma rezultātā cietušais bija jānogādā slimnīcā. Liepājas autobusu parka izpilddirektors Māris Ārbergs notikušo komentē: „Par notikušo Liepājas Autobusu parkā uzsākta dienesta izmeklēšana. Šobrīd sadarbojamies ar slimnīcu, cenšoties noskaidrot cietušā stāvokli. Tikko būs iespējams, tiks lemts par konkrēta atbalsta sniegšanas nepieciešamību un iespējām cietušajam. Liepājas Autobusu parka vārdā izsaku dziļu nožēlu cietušajam par notikušo, un novēlu cietušajam drīzu atveseļošanos”.Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Madara Šeršņova teica, ka policija par notikušo ir uzsākusi administratīvo lietvedību un notiek ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošana.