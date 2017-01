Miris kino režisors un operators Uldis Brauns

Kā norāda savienībā, Brauns bija viens no pasaulē pazīstamākajiem Latvijas kino meistariem un viens no sešdesmito gadu Latvijas dokumentālā kino avangardistu grupas līderiem. Tās radošā darbība ieviesa jaunus dokumentālā kino veidošanas principus, kas Pasaules kino vēsturē pazīstami ar nosaukumu "Rīgas poētiskā dokumentālā kino skola".



Atvadīšanās no režisora paredzēta 18.janvārī Saldū plkst.13.



LETA/Foto: Ekrānuzņēmums no video