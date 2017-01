Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 17. janvāris

Bosam ir viņam vien zināmi nodomi saistībā ar jums, viņš jūs testēs, jo grib izprast jūsu raksturu un motīvus, kas liek rīkoties tā vai citādi. Pārpratumu diena. Viss sacītais iegūs īpašu nokrāsu, ko katrs tulkos pēc sava prāta. Īsts sabojātais telefons. Rezultātā - tenkas, misēkļi, kuros vainos jūs. Neiesaistieties apšaubāmās pārrunās.Ja jums ir autovadītāja apliecība un darba specifika saistīta ar nelieliem komandējumiem, pieprasiet sev dienesta auto. Ir liela varbūtība, ka jūsu lūgums atradīs dzirdīgas ausis. Pielieciet punktu materiālajai un morālajai atkarībai no partnera. Padomājiet, kā kļūt materiāli neatkarīgam. Nedzīvojiet pāri saviem līdzekļiem, neaizņemieties un neaizdodiet naudu.Gatavojieties strādāt cikliski. Brīžiem līdz pilnīgam pagurumam un spēku izsīkumam, brīžiem — gumijas vilkšanai. Izstrādājiet savu metodoloģiju, kā efektīvāk strādāt šādos apstākļos. Atturieties no gadījuma sakariem, tie atstās mieles sirdī, būs kauns pat atcerēties, ko esat sastrādājis. Nevienam neko nestāstiet par savu intīmo dzīvi.Jums jāizmanto ekscentriska pieeja un neordinārs domu gājiens, lai šodien nesajuktu prātā. Demonstrējiet savu individualitāti un neļaujiet, ka jūs apspiež un nerēķinās ar jūsu viedokli. Romantiskas attiecības, kas veidojas darbā, būs lemtas neveiksmei, ja ļausieties miesiskiem kārdinājumiem. Ja atturēsieties no pārāk cieša fiziska kontakta, tās pāraugs patiesās jūtās.Izšķiroša diena, lai ar enerģiju un uzņēmību apliecinātu savu nozīmību un kompetenci. Vajadzīga nopietna reorganizācija kolektīvā, jāstrādā pa jaunam. Sirdī brīvos raus uz visām pusēm, un viņi absolūti neorientēsies, ko mīl, ko nemīl un kāpēc vispār ir tik pieprasīti... Uztveriet to kā jauku rotaļu un nelauziet galvu!Neiesaistieties nekādos darba projektos ar sievietēm un tādiem vīriešiem, kas pakļauti emocionālām svārstībām un ir zaķpastalas. Esiet piesardzīgi it visā. Kāds zāģē zaru, uz kura sēžat. Atrodiet un sakārtojiet visus papīrus, kas saistīti ar jums piederošiem nekustamajiem īpašumiem. Šis tas būtu pārdodams un pērkams vietā kas cits.Ideāla diena, lai lieliskā stilā parādītu savus talantus. Sadarbība ar ārzemju partneriem slēpj zemūdens akmeņus. Klausiet juristus. Atlieciet tālus braucienus, īpaši ja tie paredzēti ar lidmašīnu. Ceļā iespējamas aizkavēšanās, mantu zaudējums un ceļabiedri, kas kaitinās.Ja strādājat tikai naudas dēļ, nelejiet krokodila asaras par darba apstākļiem. Varbūt jums maksā par maz? Apsveriet variantus par profesijas maiņu. Un vēl - kur palikuši visi jūsu draugi? Kur smiekli un jautrība? Kāpēc esat tik atsvešināts? Pasmadzeņojiet par šo tēmu un meklējiet risinājumu.Nervozitāte, nepamatots nemiers sabendēs veselību, bet profesionāli neko nepanāksiet. Jums ir nopietni jāapsver iespēja pielikt punktu līdzšinējai darbībai un sākt ko pamatīgāku un prognozējamāku. Arī mīlas frontē prasās pēc pārmaiņām. Jūsu īstenās otrās pusītes nav atrodamas tajā sabiedrībā, kurā apgrozāties. Mainiet vidi un ieradumus. Mīlestība nāks, bet ne pēc jūsu scenārija un pieprasījuma.Dzīves pazinējiem ies vieglāk, jo darba procesā radīsies neskaitāmi šķēršļi, daži — gluži mistiskas un neizskaidrojamas dabas. Nestrebiet karstu, ieklausieties intuīcijā! Atturieties no alkoholisko dzērienu nesamērīgas lietošanas, neremdiniet skumjas glāzītē. Tāda rīcība sevišķi negatīvi ietekmēs gan fizisko, gan psihisko stāvokli. Lūkojieties uz visu notiekošo no gaišās puses.Tūļājoties un ilgi prātojot, nepalaidiet garām jauna, interesanta darba iespējas, ko piedāvās nejauši satikts paziņa vai draugs. Vēlāk pats kodīsiet pirkstos un nožēlosiet savu neizlēmību. Neizskaidrojami, bet kļūsiet aizvien romantiskāks un meklēsiet jaunas, nebijušas izjūtas mīlas frontē. Izmantojiet iespējas, ko jums piedāvā dzīve.Turieties pie savām idejām, principiem, lai arī kādas vētras brāžas jums pāri. Šāda nostāja ar laiku pārvērtīsies finansiālā ieguvumā un vēlāk — uzplaukumā. Stipriniet saikni ar vecākiem. Uzklausiet, atbalstiet viņus, neslēpiet savas domas un plānus. Nekrītiet panikā, ja viņi vēlas ņemt aktīvu dalību dzīvē. Viņi jūs mīl un cer saņemt pretmīlestību.