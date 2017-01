Vācijas kanclere Angela Merkele pirmdien uzstāja, ka "mums, eiropiešiem, mūsu liktenis ir pašu rokās".

Merkele žurnālistiem arī sacīja, ka strādās pie tā, lai pārējās 27 ES valstis stiprinātu savu ekonomiku un gatavotos nākotnes izaicinājumiem, arī cīņai ar terorismu.Intervijā laikrakstiem "The Times" un "Bild" Tramps, izsakoties par Merkeles lēmumu atvērt robežas nelegālajiem imigrantiem, sacīja: "Es uzskatu, ka viņa pieļāva vienu ļoti katastrofālu kļūdu un tā bija - uzņemt visus šos nelegāļus, ziniet, uzņemt visus šos cilvēkus, lai arī no kurienes viņi būtu.""Un neviens pat nezina, no kurienes viņi vispār ir. Jūs uzzināsiet, jums par to jau ir skaidrs priekšstats," sacīja Tramps, ar to domājot decembrī Berlīnē notikušo teroraktu, kad patvēruma meklētājs no Tunisijas ietrieca kravas automašīnu Ziemassvētku tirdziņā, nogalinot 12 cilvēkus.Merkele tagad skaidro, ka Tramps esot sajaucis divus dažādus jautājumus."Es saistībā ar Sīrijas pilsoņkaru pilnīgi skaidri nodalītu [terorismu] no tā, ka ir bēgļi. Sīrijas pilsoņkarš ir bijis daudz ilgāk, vairums sīriešu ir pametuši savu valsti pilsoņkara dēļ, cīņu dēļ pret [Sīrijas prezidentu Bašaru al] Asadu un Asada represiju dēļ," norādīja kanclere."Līdzās tam ir islāmistu terorisms, un tas attiecas uz mums visiem, bet Sīrijā vispirms bija pilsoņkarš," sacīja Merkele.Kanclere arī norādīja, ka Trampa nostāja "ir zināma", tādējādi cenšoties mazināt pēdējo izteikumu svarīgumu."Kad viņš būs stājies amatā, un šobrīd tas tā vēl nav, mēs strādāsim ar jauno amerikāņu valdību un raudzīsimies, kādas vienošanās mēs varam panākt," viņa piebilda.