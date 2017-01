Karsumam kārtējie vārti; "Dinamo" pārtrauc 6 uzvaru sēriju. VIDEO

"Dinamo" ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) savā laukumā piekāpās Kazaņas "Ak Bars". Līdz ar zaudējumu pārtrūka "Dinamo" sešu uzvaru sērija.Mača rezultātu trīsarpus minūtes pirms pirmā perioda beigām atklāja "Ak Bars" aizsargs Mihails Sidorovs, bet nākamās 40 minūtes vārti netika iekaroti. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas mazāk nekā četras minūtes, precīzi meta arī viesu uzbrucējs Mihails Glukovs.Pamatlaika pēdējā minūtē mājinieki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, bet tikai pēdējās sekundēs mājiniekiem izdevās izmantot viena laukuma spēlētāja pārsvaru. Kad līdz finālsvilpei bija palikušas četras sekundes, Karsums precīzi meta no vārtu priekšas, taču "Dinamo" piedzīvoja zaudējumu ar 1:2.Karsums šajā spēlē laukumā bija 17 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā izpildīja trīs metienus pa vārtiem, veica trīs spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, izprovocēja vienu noraidījumu, uzvarēja vienā no trim iemetieniem un divas minūtes pavadīja uz noraidīto soliņa.Karsums ar rezultativitātes punktiem atzīmējies trešo maču pēc kārtas.Šosezon latviešu uzbrucējs 45 mačos guvis 12 vārtus un veicis 13 rezultatīvas piespēles, kas viņam ļauj atrasties vienības rezultatīvāko spēlētāju galvgalī.Latviešu vārtsarga Edgara Masaļska un aizsarga Kristapa Sotnieka pārstāvētā komanda Tojlati "Lada", kurai pie stūres ir Latvijas speciālists Artis Ābols, pirmdien viesos ar 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) piekāpās Jaroslavļas "Lokomotiv", kur par vārtsargu treneri strādā Sergejs Naumovs.Abas komandas jau pirmajās 17 minūtēs katra guva pa diviem vārtiem. Mača rezultātu jau 27.sekundē atklāja "Lokomotiv" uzbrucējs Petri Kontiola, bet pēc nepilnām trīsarpus minūtēm Ņikita Filatovs panāca neizšķirtu. Spēles 14.minūtē Aleksandrs Kadeikins lika Masaļskim kapitulēt otro reizi mačā, taču "Lada" pēc četrām minūtēm atkal izlīdzināja rezultātu, precīzi metot Antonam Šēnfeldam.Piecas minūtes pirms otrā perioda beigām Pāvels Koledovs panāca 3:2 Jaroslavļas vienības labā, un ar šādu rezultātu mačs ritēja līdz pat pamatlaika pēdējai minūtei. Tajā Masaļskis tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju un Andrejs Loktionovs raidīja ripu jau tukšos Toljati vienības vārtos, pieliekot punktu mājinieku uzvarai.Masaļskis "Lada" vārtos atvairīja 35 no 38 pretinieku mestajām ripām.Tikmēr Sotnieks laukumā pavadītajās 20 minūtēs un trīs sekundēs bloķēja vienu metienu un izpildīja divus spēka paņēmienus.Kā vēstīts, Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" savā vēsturē pirmajā spēlē Ķīnā pirmdien trešajā trešdaļā nenoturēja trīs vārtu pārsvaru un oficiāli zaudēja cerības iekļūt izslēgšanas turnīrā jeb Gagarina kausa izcīņā.Aizvadītajā mačā Rīgas "Dinamo" pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0) pieveica Pekinas "Kuņluņ Red Star" vienību, tomēr viens zaudētais punkts arī nozīmēja, ka Latvijas komandai zudušas pat teorētiskas izredzes uz izslēgšanas turnīru.Pirmdienas mačā rīdzinieki jau mača sākumā izvirzījās vadībā ar 3:0, precīzi metot Oskaram Cibuļskim, Robertam Lipsbergam un Gintam Meijam.Tikmēr citā KHL spēlē zaudējumu piedzīvoja latviešu aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvētā Vladivostokas "Admiral", kas savā laukumā ar 3:5 (1:3, 1:2, 1:0) piekāpās Baltkrievijas klubam Minskas "Dinamo".Bārtulis šajā mačā laukumā pavadīja 27 minūtes un 17 sekundes, kas bija otrais ilgākais spēles laiks komandā. Latvietis veica četrus metienus pa vārtiem, bloķēja divus pretinieku raidījumus un izpelnījās divas soda minūtes par pretinieka grūšanu apmalē.KHL un Rietumu konferences līderei Sanktpēterburgas SKA, ko vada Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš, ir 118 punkti 50 mačos, bet par četriem punktiem atpaliek Maskavas CSKA.Tikmēr uzbrucēja Kaspara Daugaviņa pārstāvētā Ņižņijnovgorodas "Torpedo", ko vada Pēteris Skudra un Ģirts Ankipāns, ar 95 punktiem 50 spēlēs ir trešajā vietā. Piektā ar 89 punktiem ir Maskavas "Dinamo", bet Artūra Kuldas pārstāvētā Helsinku "Jokerit" ar 75 punktiem atrodas astotajā pozīcijā. Savukārt Rīgas "Dinamo" ar 47 punktiem 51 spēlē Rietumu konferencē ir pēdējā starp 14 vienībām.Austrumu konferencē līderei Magņitogorskas "Metallurg" ir 107 punkti 50 spēlēs, bet tuvākā sekotāja Omskas "Avangard" 50 mačos tikusi pie 96 punktiem. Tikmēr "Admiral" ar 69 punktiem ir astotajā vietā, bet "Lada" ar 57 punktiem 51 spēlē ir 12.pozīcijā, no "play-off" zonas atpaliekot par 12 punktiem.