"Mēs atkarojām Nabi Jūnusa rajonu, (..) pacēlām Irākas karogu virs kapa," sacīja pretterorisma spēku preses pārstāvis. Viņš piebilda, ka pirmdien no islāmistiem atkaroti vēl divi Mosulas austrumu rajoni.Korānā kā pravietis Jūnuss Bībelē zināms kā pravietis Jona. Kapliča virs viņa kapavietas Mosulā bija populārs svētceļojumu mērķis.2014.gada jūlijā dažas nedēļas pēc Mosulas ieņemšanas džihādisti kapliču piekrāva ar sprāgstvielām un uzspridzināja, izraisot pasaules nosodījumu.Pretterorisma spēku komandieris Abdulgani al Asads pavēstīja, ka tagad valdības kontrolē ir 90% Mosulas austrumu. Pēc komandieru teiktā, džihādistu padzīšanai no pilsētas austrumiem būs vajadzīgas vēl tikai dažas dienas.Irākas spēki ir iznīcinājuši visus tiltus pār Tigras upi, kas plūst caur pilsētas centru, nogriežot austrumos esošajiem džihādistiem piekļuvi pilsētas rietumiem, kas joprojām atrodas "Islāma valsts" kontrolē.Desmitiem tūkstoši Irākas karavīru un kurdu spēku, kurus atbalsta ASV vadītā koalīcija un tās kara lidmašīnas, 17.oktobrī sāka ofensīvu Irākas otras lielākās pilsētas Mosulas atbrīvošanai.Ofensīvas sākotnējā fāzē Irākas drošības spēkiem izdevās atgūt kontroli pār plašām teritorijām, bet pašā pilsētā cīņas bijušas smagas.Pēc klusuma posma, drošības spēki ar ASV vadītās koalīcijas atbalstu neilgi pirms Jaunā gada sāka jaunu mēģinājumu padzīt džihādistus no Mosulas.