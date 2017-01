Girgensona "Sabres" mājās pārliecinoši pārspēj "Stars"

"Sabres" savā laukumā izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas.Šajā spēlē pēc 30 maču pārtraukuma laukumā atgriezās savainojumu izdziedējušais Tailers Eniss, kuram vajadzēja vien 19 sekundes, lai gūtu vārtus. Kanādiešu uzbrucējs pretinieku spēlētāja aizsegā izdarīja metienu no iemetienu apļa, ripai atrodot ceļu vārtos. Pirmā perioda 13.minūtē "Stars" hokejisti mazākumā nesekmīgi centās izraidīt ripu no aizvārtes, taču tā nonāca Džeika Makeiba rīcībā, un "Sabres" hokejists panāca jau 2:0.Tomēr pēc nepilnām divām minūtēm Radeks Faksa vienus vārtus atguva. Tiesa, otrā perioda astotajā minūtē "Sabres" komandai izdevās atjaunot divu vārtu pārsvaru, pēc cīņas vārtu priekšā precīzi metot Džekam Aikelam. Tāpat talantīgais Aikels guva komandas ceturtos vārtus, desmit sekundes pirms pamatlaika beigām raidot ripu tukšos pretinieku vārtos un panākot 4:1.Girgensons šajā spēlē laukumā bija 14 minūtes un 42 sekundes, pie rezultativitātes punktiem netiekot. Latviešu uzbrucējs uzvarēja piecos no 12 iemetieniem un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.Šosezon Girgensons 43 spēlēs guvis piecus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles, tiekot pie negatīva lietderības koeficienta -6.NHL Austrumu konferences kopvērtējumā "Sabres" ar 43 punktiem 43 spēlēs saglabā 14.pozīciju. Savukārt Atlantijas divīzijā "Sabres" atrodas septītajā vietā, esot priekšā vienīgi Detroitas "Red Wings", kam ir punkts mazāk.Tikmēr "Stars" ar 44 punktiem 45 spēlēs ir 11.pozīcijā Rietumu konferencē, bet Centrālajā divīzijā tā ieņem piekto vietu.Nākamo spēli "Sabres" aizvadīs otrdien, kad viesosies pie Toronto "Maple Leafs".