Vīrieša sieva pateicas brīvprātīgajiem, ka arī visiem līdzjūtīgajiem cilvēkiem, kuri katru dienu dalījās ar informāciju interneta tīklos. Tā rezultātā, kāds svešs cilvēks pamanījis Rolandu, kurš teju bez spēka gāja gar ceļmalu. Svešinieks bija atpazinis Ronaldu pēc publicētajiem foto un iedevis telefonu, lai sazinātos ar tuviniekiem.Brīvprātīgie norāda, ka nav zināms, cik desmitus kilometrus līdz tam cilvēks nogājis. Izrādās, Rolands bija iekļuvis nelaimē, palicis bez naudas, visām mantām un dokumentiem, kā arī bez telefona, tāpēc 5 dienas nevarēja sazināties ar tuviniekiem. Tagad viņa dzīvībai un veselībai nekas nedraud. Vīrietis un viņa ģimene no sirds pateicas visiem, kas palīdzēja meklēt.42 gadus vecais rīdzinieks Rolands Rimša pazuda bez vēsts 2017.gada 10.-11.janvārī. Pēc sievas teiktā, viņš devās uz Vācijas pilsētu Frēdeni peļņā. Izbrauca no Rīgas ar kurjera auto 10.janvārī plkst.16:00, bet līdz galapunktam tā arī nenokļuva.Par to pazudušā vīrieša sievai paziņoja paziņas. Zināms, ka Rolands bija izsēdināts no kurjera auto pa ceļam. 10.janvārī pēdējo reizi sazinājās ar sievu. 11.janvārī plkst 11:07 pēdējo reizi bijis "WhatsApp" tīklā, bet ne draugiem, ne ģimenei neko nav rakstījis.