Parisai Džeksonei griboties vemt no tā, kā Džozefs Fainss atveidojis viņas tēvu

Popmūzikas karalis Maikls Džeksons bija tumšādains cilvēks, kurš cieta no ādas slimības vitiligo. Kāpēc gan aktierim Džozefam Fainsam uzticēts spēlēt ikonisko mūziķi drīzumā uz ekrāniem gaidāmajā britu komēdijseriālā „Urban Myths”? Par to neizpratnē ir daudzi, to skaitā popmūzikas karaļa 18 gadus vecā meita Parisa Džeksone.Kad Parisai kāda no sociālo tīklu sekotājām apvaicājās jaunietes domas par aktiera izvēli viņas tēva atveidojumam, Džeksona meita bija strikta un tieša, norādot, ka tas aizvainojis viņu dziļi personiski, turklāt no izmantotajiem vizuāliem efektiem līdzības gūšanai viņai „griboties vemt”.Parisa uzskata, ka seriāla veidotāji aizskaroši un neiejūtīgi bijuši ne tikai pret viņas tēvu, bet arī pret Parisas krustmāti un Maikla Džeksona bijušo labo draudzeni – kino leģendu Elizabeti Teilori.„Kur palikusi cieņa?” jautā Parisa. „Viņi strādāja vaiga sviedros, lai radītu paliekošas vērtības. Apkaunojošs attēlojums.”Parisa savos vēstījumos nav pieminējusi ādas krāsu, viņu ļoti aizvainojis cieņas trūkums pret leģendāriem šovbiznesa māksliniekiem, kas tik daudz ko devuši pasaulei.Arī Maikla Džeksona brāļa Tito dēls Tadžs Džeksons atzinis, ka uzskata, ka Maikla Džeksona atveidojumā nav jaušama nekāda cieņa pret mākslinieku. „Diemžēl mūsu ģimenei ar to tagad jātiek galā,” norādījis Tadžs Džeksons. „Nav vārdu, kas varētu raksturot šo bezgalīgo necieņu,” viņš raksta sociālajos tīklos.Fani aizsākuši petīciju, mudinot atcelt šo seriālu, kurā tikai ņirgājas par slaveniem māksliniekiem. Jau savākts vairāk nekā 21 000 parakstu.