Muguras sāpes grūtniecības laikā. Iemesli un ko darīt

Fizioloģiskās izmaiņas

Hormonālās izmaiņas

Slimību saasinājumi

Muguras sāpes nedrīkst ignorēt!

Ieteikumi, kā cīnīties ar sāpēm

Pilnīga atslābināšanās

Masāža

Izvēlies stabilus apavus

Seko pareizai stājai

Jāatslābina pleci, jāsavelk lāpstiņas tik ilgi, kamēr paliek ērti

Izvēlies pareizu krēslu

Izmanto bandāžu

Netradicionālās metodes – akupunktūra un aromterapija

Neaizmirsti par kalciju!

Neaizmirsti vingrot un peldēt!

Sāpes mugurā grūtniecības laikā rada ne tikai fizioloģiskās un hormonālās izmaiņas, bet arī sievietes kopējais veselības stāvoklis, tāpēc ir svarīgi jau laikus domāt par profilaksi, apmeklējot grūtnieču vingrošanu vai peldēšanu.Visbiežāk sāpes mugurā topošā māmiņa sāk izjust grūtniecības otrajā trimestrī. Strauji sāk augt dzemde, un mainās ķermeņa smaguma centrs. Lai saglabātu vertikālu stāvokli, muskuļiem jāiztur lielāks sasprindzinājums. Staigājot būtiska daļa slodzes pāriet arī uz jostasvietu. Augošā dzemde var sākt spiest uz nerviem, kas var radīt pavisam citas sāpju sajūtas. Dvīņu un trīņu gaidīšana slodzi mugurai pastiprina vēl vairāk.Organismam pārkārtojoties grūtniecības režīmā, sākas īstas hormonu vētras. Hormonu iedarbībā ķermenis gatavojas dzemdībām, kaulos, tai skaitā arī mugurkaulā, sāk samazināties kalcija uzkrājumi. Hormona relaksīna ietekmē saites top elastīgākas, bet locītavas – nestabilākas. Tas viss ir iemesls muguras sāpēm krustu kaula un zarnu kaula apvidū (tie ir muguras apakšdaļas un iegurņa kauli). Atslābušos muguras muskuļus var viegli traumēt, tāpēc gaidību laikā iesaka neveikt straujas kustības, asus pagriezienus un arī necilāt smagumus. Tipiskas hormonālo izmaiņu sāpes izpaužas kā sāpes muguras abās pusēs zem krustiem. Dažreiz tās var sajust kā dziļas sāpes gūžās, kas pat atstarojas kājās. Tādas sāpes pastiprinās iešanas laikā, ilgstoši sēžot vai stāvot kājās.Grūtniecības laikā var saasināties vai arī „izlīst” uz āru kaites, par kurām citās situācijās pat nedomātu. Nieru slimības, nierakmeņi, neiroloģiskās slimības un muguras starpskriemeļu brukas var būt patiesais muguras sāpju iemesls. Biežāk no muguras sāpēm cieš sievietes, kuru darba apstākļi prasa daudz staigāt vai stāvēt uz kājām.Sāpes mugurkaula jostasvietas daļā, kas ilgst dažas nedēļas vai mēnešus, var būt vēstnesis tam, ka tās turpināsies arī pēc dzemdībām. Sāpes, kas nav pārgājušies 6–8 nedēļu laikā pēc dzemdībām, ir jāārstē mērķtiecīgi, apmeklējot ārstu.Pētījums, kas veikts Zviedrijā, pierāda, ka sāpes mugurā nelabvēlīgi ietekmē gan sievietes fizisko, gan emocionālo veselību. Var parādīties trauksmainība, pat depresija. Turklāt veselības kvalitātes pazemināšanās, kas ir saistīta ar sāpju rašanos mugurā grūtniecības laikā, var ilgt pat desmit un vairāk gadus pēc dzemdībām.Ja jūti, ka sāk vilkt jostasvietā, apgulies uz muguras un pilnībā atslābinies. Ārsti iesaka gulēt uz kreisā sāna, jo tad uzlabojas asinscirkulācija un bērns saņem vairāk skābekļa. Noliec starp kājām un zem lielā vēdera spilvenu tā, lai mugura būtu stabili atbalstīta. Ciets ortopēdiskais matracis būs īpaši ērts gaidīšanas laikā.Nepārejošu, smeldzošu sāpju gadījumā palīdz masāža. To drīkst veikt tikai zinošs speciālists. Ja masē dzīvesbiedrs, tad tie drīkst būt tikai maigi glāsti, kas nestimulē noteiktus punktus. Ja vīrs būs klāt dzemdībās, tad, izmantojot tos pašus glāstus, viņš varēs mazināt kontrakciju sāpes. Ja jostasvietā parādās asas sāpes, no masāžas labāk izvairīties.Noteikti atsakies no augstpapēžu kurpēm. Tā kā smaguma centrs jau ir novirzīts, balansēšana uz augstpapēžu kurpēm muguru noslogos vēl vairāk.Stājai ir jābūt tādai, kas kompensē smaguma centra nobīdi. Tas nozīmē, ka kājas jāliek plecu platumā, rokas – gar sāniem. Ķermeņa svars ir vienmērīgi jāsadala uz abām kājām. Jāiztaisnojas un jāizstiepj kakls, cenšoties paskatīties taisni uz priekšu un turot zodu paralēli grīdai.Pareiza stāja palīdz bērnam ieņemt vēderā vislabāko stāvokli, kas būs nepieciešams dzemdībās. Tipiska grūtnieču stājas problēma ir ļaut smagajam vēderam izvirzīties uz priekšu tiktāl, ka sāk izliekties mugurkauls. Tas noved pie muguras apakšdaļas sasprindzinājuma.Tam jābūt ar labu atbalstu mugurai. Ceļiem jāatrodas augstāk par gurniem. Ļoti svarīgi nesēdēt ilgstoši un neliekties uz priekšu, jo pēdējos grūtniecības mēnešos šāda poza var likt bērnam pieņemt tūpļa guļu.Bandāža atbalsta jostasvietu zem vēdera un atslogo muguras muskuļus. Der tad, ja moka sāpes jostasvietā.Pētījumi pierāda, ka akupunktūra palīdz mazināt nespēku, krampjus un nogurumu kājās, galvassāpes un muguras sāpes grūtniecības laikā. Ir arī eksperimenti, kas apliecina, ka rožu eļļa, ko izmanto četras nedēļas pēc kārtas, samazina muguras sāpes un nekaitē topošās māmiņas un mazuļa veselībai.Muguras sāpju iemesls var būt arī kalcija trūkums. Lieto uzturā gaļu, zivis, biezpienu, piena produktus, pupas un riekstus.Ūdens atslābina un nostiprina muguru, izstaipa muskuļus, pārvirza slodzi uz citām ķermeņa daļām.