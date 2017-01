Bērniņš, kura dzīvība šonakt traģiski izdzisa, mājās bija viens

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja, ka šorīt ugunsdzēsēji steidzās uz kādu dzīvojamo māju, kur iedzīvotāji informēja par izveidojušos sadūmojumu. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg ēkas ceturtā stāva dzīvoklis un liesmas redzamas pa logu. Ugunsdzēsēji degošajā dzīvokļa istabā atrada bērnu un nodeva viņu mediķiem, tomēr bērna dzīvību neizdevās glābt.

Dzīvoklī piecu kvadrātmetru platībā dega mēbeles un sadzīves mantas. Ugunsgrēks, iespējams, izcēlies no sveces, kas bija atstāta bez uzraudzības.

Valsts policijas preses pārstāve Sigita Pildava pastāstīja, ka ugunsgrēks bija izcēlies Iļģuciemā, un bojāgājusī ir gadu un astoņus mēnešus veca meitenīte.

Ugunsgrēka brīdī dzīvoklī neatradās meitenītes māte, kura, saskaņā ar viņas sākotnēji policijai sniegto informāciju, bija ar paziņu uz brīdi izgājušas no mājas. Dzīvoklis, kurā notika traģēdija, bija šīs mātes paziņas miteklis un ģimene tur pastāvīgi nedzīvoja.

Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību.

Jau ziņots, ka pēdējās nedēļās dažādās nelaimēs gājuši bojā vairāki bērni. 10.janvārī ugunsgrēkā kādā privātmājā Rēzeknē gāja bojā kāda 12 gadus veca meitene. Šo ugunsnelaimi varētu būt izraisījusi no krāsns izkritusi degoša pagale.

Ģimenē, kurā notikusi nelaime, meitene dzīvojusi kopā ar tēvu. Negadījuma brīdī meitene mājās bijusi viena pati, jo tēvs atradies slimnīcā. Patiesos ugunsgrēka iemeslus noteiks ekspertīzes, kas nozīmētas saistībā ar notikušo sāktajā kriminālprocesā.

Ģimene bijusi sociālā dienesta redzeslokā, bet dzīvojusi pietiekami labi.

Savukārt 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.