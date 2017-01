Skaidrojam, kāpēc cilvēkiem ir svarīgi apskāvieni. Jebkurā vecumā!

Pieskārieni mazulim

Samīļot lielāku bērnu

Arī pusaudzim nepieciešami apskāvieni

Spurainie pusaudži ir daudz atturīgāki, lai gan vajadzība pēc apskāvieniem nav mazinājusies.

Samīļot vecākus jeb vecvecākus

Mīļums pieaugušo starpā

Apskāvieni un samīļošana ikvienam cilvēkam:

Uzreiz pēc dzemdībām svarīgi ir bērniņu uzlikt uz mammas ķermeņa, lai viņš sajūt sirdspukstus un ādas kontaktu - tas viņam radīs miera un drošības sajūtu, kas tikko dzimušam mazulim ir ļoti, ļoti nepieciešama. Jo mazulis aug lielāks, jo svarīgāki viņam ir vecāku pieskārieni. No tiem mazulis iemācās sajust savu ķermeni, un, ja katru reizi viņu noglāsta no galvas līdz kājām, mazulis pats sajūt, ka, piemēram, te viņam ir kājiņa, bet te - rociņa. Visa šī kontaktēšanās bērnam ir ļoti svarīga informācija par viņa paša ķermeni. Pie reizes tā arī ir ļoti laba masāža, kas mazuli attīsta un dod drošības sajūtu - bērns arvien vairāk var sevi apzināties.Kad bērns paaugas, viņš daudz vairāk laika pavada skraidot, spēlējoties, nodarbojoties ar dažādām lietām, kas viņu interesē. Bērns dodas uz bērnudārzu, vēlāk iet uz skolu. Tas nozīmē, ka mēs fiziski vairāk laika pavadām atsevišķi. Kopīgi ir rīti un vakari, kas dažkārt mēdz būt steidzīgi un nevaļīgi. Tajos mēs mēdzam risināt sadzīviskus un organizatoriskus jautājumus, taču ir svarīgi atrast brīdi, lai samīļotos. Tādējādi mēs bērnam nododam ziņu, ka viņš mums ir visvarīgākais šajā pasaulē. Apskaujoties bērns saņem tik ļoti vajadzīgo drošības sajūtu un izpratni, ka mainīgajā un trauksmainajā pasaulē ir lietas, kas paliek nemainīgas – tuvinieku mīlestība.Ja trīsgadīgs bērns mēdz pienāk pie mammas vai tēta, piespiesties klāt vai ielīst klēpī un uz brīdi samīļoties, tādējādi apmierinot savu vajadzību pēc fiziska kontakta, lai pēc tam atkal dotos spēlēties, tad spurainie pusaudži būs daudz atturīgāki, lai gan vajadzība pēc apskāvieniem nav mazinājusies. Vecāku lielais uzdevums ir mēģināt izprast savu lielo bērnu un mācēt saskatīt tos brīžus, kad var viņam pieiet klāt, apskaut un pateikt labus vārdus. Ja šajā brīdī šķiet, ka bērns šo maiguma izpausmi nenovērtē, ir svarīgi ticēt, ka tam ir liela nozīme. Lai arī pusaudži to mēdz neizrādīt, viņiem ir svarīgi sajust vecāku atbalstu ne tikai verbāli, bet arī emocionāli caur pieskārieniem.Ir iegājies, ka gan vecāki, gan vecvecāki mīlestības izpausmi apskāvienu formā izrāda ģimenes mazākajiem locekļiem – bērniem, savā starpā aprobežojoties vien ar ātru apkampšanos un ašu buču uz vaiga. Taču ir svarīgi stiprināt attiecības starp pieaugušajiem bērniem un viņu vecākiem. Vecvecāki zina, ka ir brīži, kad mums nepieciešams, lai blakus ir kāds, kas vienkārši var uzklausīt un no kura varam sajust atbalstu. Viņi vienmēr būs gatavi samīļot un apskaut. Vecvecāki paši ļoti ilgojas un mīl apskāvienus, tāpēc ir dabiski, ka viņi tos jau no mazotnes sniedz arī saviem mazbērniem. Un ir vērts šo tradīciju atjaunot arī pieaugušo starpā.Rūpējoties par bērniem, sadzīviskiem jautājumiem, darbu, nedrīkst pamest novārtā attiecības ar partneri. Arī šajās attiecībās pieskārienam ir ļoti liela nozīme, jo apskaušanās stimulē laimes hormona izstrādāšanos organismā, kas mums liek justies saprastiem, mēs jūtam uzticību, seksuālu iekāri un vēl daudz citu emociju, kas nepieciešamas veselīgām attiecībām. Zinātnieki apgalvo, ka skūpstīšanās un apskaušanās pēc mīlēšanās ir ļoti svarīga un liek partneriem justies priecīgākiem un apmierinātākiem. Tas ir ļoti nozīmīgi pāriem, kuriem jau ir bērni, jo romantika, iespējams, vairs nav šī pāra pirmā prioritāte. Laika izbrīvēšana kopējai intimitātei, vienam otra samīļošanai, skūpstiem un runāšanai pēc mīlēšanās, palielina seksuālās pieredzes apmierinājumu. Apskāvienus pieaugušo starpā nevajag novērtēt par zemu arī sadzīviskās situācijās – fizisks kontakts ļauj sajust un apzināties, ka pāris ir kā komanda un ka viens uz otru var paļauties jebkurā situācijā.* rada drošības sajūtu un veicina uzticēšanos;* mazina dusmas un vientulības sajūtu;* stiprina imūnsistēmu;* rada laimes sajūtu;* paaugstina pašvērtējumu, māca mīlēt pašiem sevi;* mazina ķermeņa sasprindzinājumu, mazina sāpes;* līdzsvaro nervu sistēmu;* iedrošina, palīdz pārvarēt bailes;* māca sajust dzīves enerģiju, prast saņemt un dot otram;* veicina empātiju un savstarpēju sapratni.