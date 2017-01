Mistiski pazudušās Malaizijas lidmašīnas meklēšana tuvojas noslēgumam

Pazudušā Malaizijas aviolainera pasažieru tuvinieki no neziņas krīt izmisumā



















Pazudušās Malaizijas lidmašīnas meklēšana un satrauktie tuvinieki

































Kualalumpurā cilvēki lūdzās par pazudušā reisa MH-370 pasažieriem

















Varasiestādes no Austrālijas, Malaizijas un Ķīnas upuru ģimenēm stāsta, ka lidmašīnas korpusa meklēšana ir apturēta. Gandrīz 3 gadu laikā Indijas Okeānā tika izpētīti 46 tūkstoši kvadrātjūdzes, kopš lidmašīna pazuda ceļā no Kualalumpuras uz Pekinu.Kopš tā laika netika atrasta ne lidmašīna, ne arī kāds no 239 pasažieriem un apkalpes locekļiem, kuri vairums bija no Ķīnas.Par lidmašīnas mīklaino pazušanu klīst dažādas teorijas. Pastāv versijas par pilotu kļūdu, kā arī versija par lidmašīnas nolaupīšanu, tāpat nav skaidrs vai tie, kuri bija uz klāja gāja bojā jau pirms lidmašīna iekrita ūdenī. Vēl lielāku nosplēpumainību pievieno daži izmeklētāji, kuri apgalvo, ka reisa MH370 retranslators, iespējams, apzināti ticis izslēgts.Vairāk nekā 30 atlūzu gabali tika izskaloti tālu Mozambikas, Tanzānijas un Dienvidāfrikas pludmalēs, bet tikai trīs no tiem tika apstiprināti kā daļa no pazudušās lidmašīnas fragmentiem.Malaysia Airlines" lidmašīna ar 239 pasažieriem un apkalpes locekļiem pazuda 2014.gada 8.martā, nezināmu iemeslu dēļ mainot kursu lidojumā starp Kualalumpuru un Pekinu.