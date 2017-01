Varen traka spēle: "Penguins" 15 vārtu mačā pagarinājumā pārspēj "Capitals". VIDEO

Lai arī "Penguins" pēc pirmās trešdaļas atradās iedzinējos ar 0:2, turklāt otrās sākumā rezultāts kļuva arī 0:3, otrajā periodā sākās īsta uguņošana, kurus laikā abas vienības kopumā guva deviņus vārtus.Pēc izvirzīšanās vadībā ar 3:0, "Capitals" mača vidū diezgan ātri vadību zaudēja, jo "Penguins" iemeta piecus vārtus pēc kārtas. Pēc Breta Konolija un Larsa Ellera metieniem "Capitals" gan panāca neizšķirtu 5:5, bet 38.minūtē Jevgēņijs Malkins guva savus trešos vārtus mačā, noformējot sev "hat-trick"."Penguins" kapteinim Sidnijam Krosbijam 46.minūtē izdevās panākt jau 7:5, tomēr pamatlaika atlikušajā daļā "Capitals" prata panākt izlīdzinājumu un novest dueli līdz pagarinājumam. Tajā uzvaru mājiniekiem nodrošināja Konors Šīrijs, kurš ar precīzu metienu atzīmējās jau 34.sekundēm.Malkins šajā mačā guva trīs vārtus, bet vēl pašreizējo Stenlija kausa glabātāju "Penguins" rindās ar četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džastins Šulcs.Savukārt "Capitals" sastāvā ar vieniem vārtiem un divām piespēlēm atzīmējās Tīdžejs Ošī."Capitals" šajā mačā laukumā laida abus spēlei pieteiktos vārtsargus, kamēr "Penguins" rindās visu spēli nostāvēja Mets Marejs, kurš atvairīja vien 21 no 28 metieniem."Šī bija traka spēle. Mums bija lēns sākums, taču tas mums neatbilst. Ielaist septiņus vārtus ir pārāk daudz. Mums vēl joprojām ir jāuzlabo spēle aizsardzībā un nevajag pelnīt tik daudz noraidījumu. Šīs mačs bija jautrs uzbrucējiem, kamēr vārtsargiem ne tik ļoti," uzskata Malkins.Tikmēr citā mačā par vietu Stenlija kausa izcīņā turpina cīnīties Tampabejas "Lightning", kas izbraukumā ar 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) pārspēja Losandželosas "Kings".Lielisks "Lightning" rindās bija nesen traumu sadziedējušais vārtsargs Bens Bišops, kurš atvairīja 31 no 32 pretinieku metieniem.Bišopa traumas laikā uz "Lightning" no Amerikas Hokeja līgas (AHL) tika izsaukts latvietis Kristers Gudļevskis, taču pie pārāk daudz iespējām sevi apliecināt viņš netiks.Pirms tam pirmdien latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Bufalo "Sabres" komanda savā laukumā ar 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) pārspēja Dalasas "Stars".Visas līgas un Austrumu konferences līdere ar 64 punktiem 44 mačos ir "Capitals", kamēr "Lightning" ar 46 punktiem 45 spēlēs ir 12.vietā, no izslēgšanas turnīra zonas atpaliekot par trim punktiem. Savukārt "Sabres" ar 43 punktiem 43 spēlēs ir Austrumu konferences priekšpēdējā, 15.vietā.Tikmēr Rietumos vadībā ar 61 punktu 42 mačos atrodas Minesotas "Wild".