Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja paziņo par Brexit plāniem

"Tas, ko ierosinu, nav savienojams ar dalību kopīgajā tirgū," atzina Meja.

Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības vienotā tirgus

Parlaments balsos par galīgo "Breksita" vienošanos

Meja stāstīja, ka Lielbritānija nemeklē Brexit darījumu, kas balstās uz - puse paliek Eiropas Savienībā, puse izstājas.Savā uzrunā Meja vērsās pie ārvalstu diplomātiem un vietējās Brexit sarunvedēju grupas. Briti nobalsojot par bloka pamešanu ir radījuši ļoti daudz jautājumu par imigrāciju un daudzu Eiropas savienības pilsoņu nākotnes tiesībām, kuri šobrīd dzīvo Apvienotajā Karalistē. Vai eksportētājiem saglabās beztarifu piekļuvi vienotajam Eiropas tirgum un Lielbritānijas bankas joprojām varēs apkalpot kontinentālos klientus.Mejas valdība nonākusi investoru, uzņēmēju un likumdevēju krustugunīs, jo līdz šim maz kas zināms par nākotnes attiecībām, kuras Meja paziņos, kad uzsāks oficiālās izstāšanās sarunas marta beigās. Brexit sarunas, domājams, būs vienas no sarežģītākajām pēckara Eiropas vēsturē. Tās Mejai varētu maksāt amatu, ietekmēt Apvienotās Karalistes un pat Eiropas Savienības nākotnes modeli.""Breksitam" ir jābūt kontrolei pār iebraucošo cilvēku skaitu no Eiropas un to mēs piedāvāsim. Tas, ko ierosinu, nav savienojams ar dalību kopīgajā tirgū," atzina Meja.Taču viņa piebilda, ka vēlas panākt ar ES jaunu vienošanos par muitas ūniju, kas dos "vislielāko iespējamo pieeju" vienotajam tirgum.Meja norādīja, ka "mēs pametam Eiropas Savienību, bet mēs nepametam Eiropu". Pagājušā gada referendums par izstāšanos no ES bija "balsojums par mūsu parlamentārās demokrātijas atjaunošanu un kļūšanu vēl lielākā mērā starptautiskai", sacīja Meja.Premjere arī pavēstīja, ka aiziešana no ES nozīmē to, ka "beigsies dienas, kad Lielbritānija katru gadu veic milzīgus ieguldījumus ES"."Globālai Lielbritānijai ir jābūt brīvai slēgt brīvās tirdzniecības līgumus ar valstīm ārpus ES," sacīja Meja. "Lielbritānijai ir jāpalielina tirdzniecība ar visstraujāk augošajiem tirgiem pasaulē."Runājot par aiziešanas grafiku, Meja norādīja, ka Lielbritānija centīsies panākt "pakāpenisku procesu" pēc divus gadus ilgām formālām sarunām, kas ļaus "izvairīties no postošas klints kraujas".Meja arī apsolīja, ka Lielbritānijas parlamentam būs iespēja balsot par galīgo vienošanos ar ES, kas saturēs Apvienotās Karalistes izstāšanās noteikumus."Varu šodien apliecināt, ka valdība galīgo vienošanos, pirms tā stāsies spēkā, nodos balsojumam abās parlamenta palātās," pavēstīja Meja.Tikmēr Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Šteinmeiers paziņojis, ka Meja "beidzot ieviesusi nedaudz skaidrības" par viņas valdības plāniem attiecībā uz izstāšanos no ES.Lielbritānijas parlamentam būs iespēja balsot par galīgo vienošanos ar Eiropas Savienību (ES), kas saturēs Apvienotās Karalistes izstāšanās noteikumus, paziņoja premjerministre Terēza Meja."Varu šodien apliecināt, ka valdība galīgo vienošanos pirms tā stāsies spēkā nodos balsojumam abās parlamenta palātās ," pavēstīja Meja.Lielbritānija, izstājoties no Eiropas Savienības, atstās arī bloka vienoto tirgu, lai tādējādi atgūtu kontroli pār ES pilsoņu ieceļošanu."Tas, ko ierosinu, nav savienojams ar dalību kopīgajā tirgū," atzina Meja.Taču viņa piebilda, ka vēlas panākt ar ES jaunu vienošanos par muitas ūniju.Kā ziņots, iepriekš Meja apsolīja, ka Lielbritānijas parlamentam būs iespēja balsot par galīgo vienošanos ar Eiropas Savienību (ES), kas saturēs Apvienotās Karalistes izstāšanās noteikumus.