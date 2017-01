Labākais Latvijas šahists sanīstas ar Andri Ozolu un atsakās pārstāvēt Latviju

Širovs savā „Facebook” profilā publicējis paziņojumu, ka turpmāk vairs neaizstāvēs Latvijas godu un nākotnē nolēmis pārstāvēt Spāniju, kuras pilsonība arī viņam ir. Jāteic, ka šis nav viņa pirmais konflikts ar Latvijas Šaha federāciju. Širovs 1995. gadā pēc konflikta ar Latvijas Šaha federāciju pieņēma Spānijas pilsonību.Tagad viņš savu attiekšanos pārstāvēt Latviju pamato ar nesaskaņām, kuras viņam izveidojušās ar Latvijas Šaha federācijas viceprezidentu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktoru, mūsu finanšu ministres un arī panākumiem bagātās šahistes Danas Reiznieces – Ozolas vīru Andri Ozolu. Ar Reiznieci – Ozolu Širovam ir draudzīgas attiecības, bet konflikts izvērties ar viņas vīru, Širovs atzinis intervijā Krievijas Šaha federācijas interneta portālam.Konflikta būtība ir saistīta ar nesen notikušo šaha turnīru organizēšanas jautājumiem, kuros bija jāpiedalās Širovam. Šahists teica, ka viņu Ozols esot ignorējis un pret viņu izrādījis necieņu. Širovs saka: „Man tagad jau ir salīdzinoši daudz gadu, slima sirds, tādēļ man kauties ir bīstami dzīvībai. Ja Andrim tik ļoti gribas ar mani izlīgt, tad to varam izdarīt pie šaha dēļa: es partijai paņemšu minūti laika, bet viņš – cik gribēs.”Par savu pirms vairāk nekā 20 gadiem notikušo konfliktu ar Latvijas Šaha federāciju Širovs pirms vairākiem gadiem atminējies žurnālā „Klubs”: „Tad par (Latvijas Šaha federācijas) prezidentu nesen bija kļuvis Aleksandrs Lavents. Viņam palīdzēja Artūrs Avotiņš. 1995. gadā Rīgā tika nolemts rīkot Mihaila Tāla piemiņas turnīru, un viņi gribēja, lai tajā piedalās Garijs Kasparovs. Taču man rīkošanas laiks nederēja, un es lūdzu to pārcelt, bet man atteica. Man nepatika, ka turnīrā, kas paredzēts Rīgā, Kasparova klātbūtne tika uzskatīta par svarīgāku nekā manējā”.Aleksejs Širovs dzimis 1972. gadā Rīgā. Viņš ir šaha meistars kopš 1987. gada, par starptautisko meistaru kļuvis 1989. gadā, starptautiskais lielmeistars kopš 1990. gada. 1992. gadā pārstāvējis Latviju šaha olimpiādē Manilā. 1996. gadā ieguvis Spānijas pilsonību un līdz 2011. gada beigām sacensībās pārstāvēja šo valsti, bet no 2012. gada līdz šim brīdim – Latviju. Starptautiskā Šaha federācija Širovu atzinusi par vienu no pasaules labākajiem šahistiem.