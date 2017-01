Dzīvoklis, kurā atrasts Stambulas monstrs





























Mašaripovs, kurš asinspirti sarīkoja teroristiskās organizācijas "Islāma valsts" vārdā, Stambulas nomales dzīvoklī atrasts kopā ar kādu irākiešu vīrieti, lai gan iepriekš BBC izskanēja, ka otrs aizturētais bijis kirgīzs. Tāpat apcietinātas trīs sievietes no Āfrikas kontinenta. Zināms, ka viena no viņām ir Ēģiptes pilsone.Gan pirms, gan pēc uzbrukuma terorists vairākkārt mainījis dzīvesvietas. Likumsargu rīcībā bija piecas iespējamās adreses un vienā no viņām patiešām tika atrasts terorists, kuram jau 16 dienas pēdas dzen Turcijas policija.Kaimiņi, kuri dzīvojuši šajā piecstāvu dzīvokļu kompleksā, sacīja, ka nekad Mašaripovu nesatika, lai gan bija manījuši vienu no sievietēm. Kaimiņiene, kura dzīvoja tieši stāvu zemāk, aģentūrai "Reuters" teikusi, ka iepriekš tur mita septiņi vai astoņi sīrieši, bet tad vasaras beigās izvācās.Vietējā prese ziņo, ka terorists bijis precējies divu bērnu tēvs, runājis krievu, arābu, ķīniešu, turku un uzbeku valodās. Divus gadus viņš esot pavadījis apmācības Afganistānā un Pakistānā. Izmeklētāji uzskatot, ka Turcijā viņš iebraucis, šķērsojot robežu ar Irānu.Pagājušajā nedēļā Stambulā esot aizturēta arī viņa sieva, savukārt pusotru gadu vecā meitiņa nodota aprūpē.Jau vēstīts, ka Mašaripovs atzinies par Vecgada vakarā elitārajā naktsklubā "Reina" sarīkoto slaktiņu, laupot 39 cilvēku dzīvības. Savukārt valdība paziņoja, ka aizturētā pirkstu nospiedumi atbilst uzbrucēja pirkstu nospiedumiem.