Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 18. janvāris

Zvaigznes mudina: sāciet dar­bo­ties aktīvāk! Tais­nī­bas la­bab jā­teic, ka no jums pa­ša maz kas būs at­ka­rīgs. Sa­ņem­siet pēc nopelniem — vai nu bal­vas, vai pē­rie­nus. Vin­gri­niet paš­dis­cip­lī­nu un ne­sā­ciet ķī­vi­ņu ar autorita­tī­vām per­so­nām, ve­cā­kiem. Pa­lī­dzī­bu ne­lū­dziet, drī­zāk jūs ap­ve­dīs ap stū­ri.Asa kon­ku­ren­ce jū­su pro­fe­si­jā vai ama­tā. Ie­spē­ja­mas pat tie­sā­ša­nās vai ap­me­lo­ju­mi. Dros­me un ga­ta­vī­ba aiz­stā­vēt sa­vas tiesī­bas ir jū­su pie­nā­kums. Re­zul­tāts ie­prie­ci­nās. Ne­uz­ķe­rie­ties uz lē­tu kom­pli­men­tu āķa, ja vei­do­jat jau­nas at­tie­cī­bas. Pie­augs ju­tek­lis­kums, un jūs mek­lē­siet, kam to dā­vāt. Pie­mē­ro­tu part­ne­ri die­zin vai at­ra­dī­siet.Ru­tī­na, mī­ņā­ša­nās uz vie­tas, ne­skai­tā­mi sa­rež­ģī­ju­mi, bet nekas no­pietns. At­lie­ciet kādu brau­cie­nu - un daudz kas varētu atrisināties. Ir laiks pie­ņemt lē­mu­mus. Pa­do­mus ne­pra­siet, nākot­ni ne­zī­lē­jiet. Pa­ša dzī­ve, pa­ša kļū­das un pu­ni. Bet arī pa­ša laime un iz­vē­le.Jū­su dar­ba me­to­des, stils un pa­ra­du­mi ir ne­glāb­ja­mi noveco­ju­ši. Tā stag­nē­jot, jūs aiz­lie­kat priek­šā kā­ju nā­kot­nei. Finansi­ā­li ie­gu­vu­mi ir ma­zā­ki, ne­kā ce­rēts. Esiet re­ā­lists. Veik­smī­gi pir­ku­mi, panākumi sa­bied­rī­bā - šis viss šodien si­tīs aug­stu vil­ni.Lep­nī­ba, augst­prā­tī­ba, ne­sa­mē­rī­gas am­bī­ci­jas — tās ir klintis, pret ku­rām var sa­šķīst kar­je­ra. Ja esat no­lē­mis sākt jau­nu dar­bu, esiet go­dīgs un mai­nie­ties uz aug­šu. Cie­niet ģi­me­nes tra­dī­ci­jas un mī­liet sa­vu mā­ju. Ja ne­sa­pro­tat, ko tas no­zī­mē, ie­tei­cams pa­dzī­vot ār­ze­mēs.Jūs esat īs­tens sa­va aro­da pra­tējs — vi­su spē­siet ie­vir­zīt sev lab­vē­lī­gā gult­nē. At­klā­ju­mi un lie­tu vir­zī­ba uz priek­šu. No sa­vas pu­ses ne­kad un ne­kur ne­iz­rā­diet ag­re­si­ju un ne­ko ne­ri­si­niet no spē­ka po­zī­ci­jām. Va­rat tikt pat pie zi­las acs.Jā­ie­kļau­jas vis­pār­pie­ņem­to nor­mu rām­jos. Ne­aiz­rau­jie­ties ar jaun­iz­gud­ro­ju­miem. Kon­sek­ven­ti se­ko­jiet li­ku­mam, dar­bu izpildei un gra­fi­kiem. Ja per­so­nī­gās iece­res uzreiz ne­iz­do­das, ie­lā­go­jiet, ka labs nāk ar gai­dī­ša­nu, silts ar sil­dī­ša­nu.Nu­pat jau darbs draud sa­ben­dēt ve­se­lī­bu, ne­no­da­riet sev pāri Lai kā jūs cen­stos, vi­sus dar­bus ne­pa­da­rī­siet un dro­šī­bas sajūtu ne­gū­siet. Sva­rī­gā­ko at­stā­jiet uz nā­ka­mo ne­dē­ļu. Sa­tik­siet cil­vē­ku, kas ir veik­smi­nieks. Viņš būs ar mie­ru jums pa­lī­dzēt.Fi­nan­si­ā­la aug­šup­eja. Īpa­ša veik­sme da­rī­ju­mos ar nekustama­jiem īpa­šu­miem, ze­mi un lauk­saim­nie­cī­bā. Gā­dā­jiet par la­bu sēk­lu, tad ra­ža būs. Ne­eko­no­mē­jiet uz pārtikas rē­ķi­na, sa­vā gro­zi­ņā lie­ciet vi­su to kva­li­ta­tī­vā­ko. Neaizmir­stiet zie­dus.Jauns biz­ness, la­bāks darbs. Jeb­kurš sā­kums ne­sīs peļ­ņu. Eso­ša­jā no­dar­bē sa­vas kvo­tas esat gan­drīz vai iz­smē­lis. Ne­ap­do­mī­ga rī­cī­ba, ne­spē­ja pa­rei­za­jā vir­zie­nā ietekmēt si­tu­ā­ci­ju, gri­bas­spē­ka trū­kums, lai kaut ko mai­nī­tu. Tāds kok­tei­lis ne­vai­ros sa­prat­ni ģi­me­nē. Ko jūs īs­ti vē­la­ties?Tu­vu­mā gro­zās per­so­na, kas slēpj sa­vus īs­te­nos no­lū­kus, ne­smā­dē ne­vie­nu lī­dzek­li, lai sa­snieg­tu ie­ce­rē­to. Ne­e­siet lēt­ti­cīgs. Kas ķī­vē­jas, tas mī­lē­jas. Bet ne vien­mēr. Ja jū­tas ir dzi­su­šas, pa­sa­kiet vi­su, ko do­mā­jat, un - uz redzēšanos. Drīz taču nāks pavasaris ar jau­nu mī­les­tī­bu.Pa­rā­dī­sies jau­nas dar­bī­bas sfē­ras, no ku­rām ne­bū­tu vē­lams at­teik­ties. Tās sti­mu­lēs ga­rī­gu iz­aug­smi un at­tīs­tī­bu pa aug­šup­ejo­šu spi­rā­li. Jūs sa­gai­da dau­dzas jau­kas lie­tas — pa­tie­sa mīlestība un tu­vī­ba, drau­gu at­balsts jūs in­te­re­sē­jo­šās lie­tās. Galvenais — ne­zau­dē­jiet ce­rī­bu un ti­cī­bu nā­kot­nei.