Kā vēstī portāls Skaties.lv, mirušās meitenītes māte ir iepriekš par laupīšanu sodīta 19 gadus veca sieviete, visticamāk, narkomāne. Viņai esot vēl divi bērni.Meitene, visticamāk, mirusi no saindēšanās ar dūmiem; uz mirstīgajām atliekām bija arī apdegumi.Sievietes dzīvesvieta bijusi Teikā, taču Iļģuciemā, kur arī notika ugunsnelaime, viņa ar meitu ciemojusies. Dzīvoklis nav tā dēvētais "pritons", bet gana pieklājīgs - jaunas durvis un plastikāta logi. Vēlu naktī māte kopā ar draudzeni devusies uz veikalu pēc cigaretēm, un bērns dzīvoklī palicis viens.Kā TV3 Ziņu dienestam stāsta kaimiņš Aleksandrs, ap pl.3 naktī pamodies, jo jutis spēcīgu piedūmojuma smaku. Kāds bija izsaucis glābējus, kas piebraukuši jau pēc 10 minūtēm. Aleksandram nebija ne jausmas, ka nelaimē dzīvību zaudējis bērns, to viņš uzzināja no žurnālista Jāņa Zvēra.Pēc neoficiālas informācijas, kas ir Zvēra rīcībā, mirušās meitenītes māte nesen iznākusi no cietuma, kur sēdējusi par laupīšanu. Policija apstiprina, ka sieviete savos 19 gados jau bijusi ar "pamatīgu dosjē", tomēr pilnu noziegumu sarakstu nenosauc. Mātei tagad draud sods pēc panta par atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī, kas noveda pie nāves."Nē, nebija," - tā uz jautājumu par to, vai sieviete bijusi alkohola vai narkotiku reibumā atbild policijā; šobrīd notiek vēl papildu ekspertīzes.Savukārt Ilona Kronberga no Bērnu inspekcijas atklāj vēl baisāku ainu, proti, šai mātei esot vēl divi bērni. Dienesti šobrīd vāc visu pieejamo informāciju. Šī ģimene esot bijusi gan policijas, gan citu iestāžu uzraudzībā.