Vairums no 86 dalībniecēm, kuras šogad cīnīsies par skaistākās kroni, jau ieradušās Filipīnās - tur mēneša beigās gaidāms viņām lielais notikums, "Miss Visums" konkurss.Pasākuma ietvaros daiļavas otrdien priecējušas medijus un skatītājus ar izgājienu peldkostīmos. Nevienai no skaistulēm mugurā nebija ierasti seksīgais bikini! Visas dalībnieces (tiesa, uz augstiem papēžiem) defilēja kopējos peldkostīmos, kuri īsti neiezīmē ķermeņa aprises, tomēr dažai labai uz krūtīm rotājās pa kādam asprātīgam vēstījumam. Piemēram, Nīderlandes pārstāve smaidīga pozēja gaišzilā peldkostīmā, kas vēstīja "Nekādu bilžu, lūdzu". Iespējams, šo konkrēto tērpu vajadzēja vilkt Vjetnamas meitenei, kurai - ak, neraža! - izgājienā gadījās misēklis ar paklupšanu. Papēži viņai nudien bija augsti.Konkursam sekojoši ļaudis pamanījuši, ka Venecuēlu šogad pārstāv blondīne - tas ir visai netipiski. Jāpiebilst, ka Venecuēla ir valsts, kas laurus skaistumkonkursos plūc ar panākumiem jau teju 60 gadu garumā. Daudzu favorīte šoreiz ir Krievijas pārstāve Juliana Koroļkova, - viņa peldkostīmu parādē bija vienā no greznākajiem tērpiem.