Mākoņi klāj debess lielāko daļu. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Vietām dūmaka. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.Rīgā daļēji apmācies laiks, pūš dienvidu vējš 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra -3..-4 grādi.Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +1,3 grādiem Ventspilī līdz -5,7 grādiem Staļģenē un Zosēnos.17.janvāra augstākā gaisa temperatūra Eiropā bija +21 grāds Spānijas dienvidu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -25grādi Alpos un Krievijas Eiropas daļas dienvidaustrumos.Latvijā no rietumiem sāk ieplūst silts un mitrs gaiss, tuvākajās diennaktīs visā valstī iestāsies atkusnis, gaidāms apledojums, nelieli nokrišņi un migla, prognozē "Global Forecast System".Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 0..+5 grādiem, tomēr nedēļas nogalē, debesīm skaidrojoties, brīžiem piesals - gaisa temperatūra īslaicīgi noslīdēs līdz -1..-6 grādiem.Pārsvarā debesis klās mākoņi, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi, visbiežāk smidzinošs lietus. Ceļi bieži apledos. Redzamību pasliktinās dūmaka, kas brīžiem sabiezēs miglā.Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs vējš no rietumu puses.Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat +5..+8 grādiem, visā valstī izkausējot sniegu.