Sevastovai lielisks panākums; trešo reizi karjerā sasniedz "Grand Slam" trešo kārtu

Sevastova ar Kučovu tikās sesto reizi karjerā un guva sesto uzvaru. Trešajā kārtā Latvijas tenisistei pretim nāks spēcīgā spāniete Garvinje Mugurusa, kura izlikta ar septīto numuru, vai amerikāniete Samanta Krauforde. Spānijas sportisti Sevastova pērnajā rudenī sensacionāli pārspēja ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā.Trešdienas mačā pirmā seta vidū tenisistes četros geimos pēc kārtas veica breikus, tomēr šādu sēriju septītajā geimā "sausā" pārtrauca Sevastova, bet pēc tam astotajā geimā pati vēlreiz lauza pretinieces servi un pēc tam noveda setu līdz uzvarai.Otrajā setā tikai astotajā geimā pirmoreiz kādai no sportistēm bija breika iespēja, ko ieguva Kučova, tomēr nākamajā geimā Sevastova arī lauza pretinieces servi un panāca 5-4, bet brīdi vēlāk izservēja maču un sasniedza sacensību trešo kārtu.Sasniegums Sevastovai ļāvis garantēt 130 WTA ranga punktus.Viņa 2011.gadā spēlēja Austrālijas atklātā čempionāta ceturtajā kārtā, bet pērn aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam ASV atklātajās meistarsacīkstēs.Sevastova pasaules rangā atrodas 33.vietā, turklāt viņa pirmo reizi šāda līmeņa sacensībās ir starp izliktajām tenisistēm, jo atlētei turnīrā piešķirts 32.numurs, kamēr Kučova WTA rangā ir 80.pozīcijā.Abas vienaudzes savā starpā spēkojās sesto reizi, turklāt visos šajos mačos panākumus guvusi Sevastova. Tas noticis gan uz māla, gan cietā seguma kortiem. Pirmās trīs tikšanās reizes bija 2009.gadā, vēl reizi viņas sacentās 2012.gadā un šie visi mači notika ITF līmeņa turnīros. Savukārt pēc Sevastovas karjeras atsākšanas viņas pērn februārī sacentās Taivānā notiekošā Gaosjunas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā, kad Latvijas sportiste guva panākumu grūtā cīņā ar 4-6, 7-6 (7:0), 7-6 (7:3), pirmajā setā izlaižot 4-1 pārsvaru.Pašlaik 26 gadus vecā Sevastova gadu iesāka ar zaudējumiem Šeņdžeņas WTA un Hobārtas "International" sērijas turnīros, bet kopā pirms Melburnas viņa bija zaudējusi jau septiņās cīņās pēc kārtas, tomēr gada pirmā "Grand Slam" turnīra atklāšanas mačā pirmdien ar izdevās pieveikt japānieti Nao Hibino un pārtraukt neveiksmju sēriju. Šajā duelī Sevastova pirmo setu uzvarēja ar 6-4, bet otrajā sportistes aizvadīja tikai dažas minūtes, kad Hibino veselības problēmu dēļ nolēma sacensības neturpināt.Tiesa, arī pērn Latvijas pārstāve zaudēja pirmos divus mačus, bet pēc tam ļoti sekmīgi nostartēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā, sākot no kvalifikācijas, guva četras uzvaras un apstājās pamatturnīra otrajā kārtā. Līdz ar to šogad sportistei bija jāaizstāv 110 WTA ranga punkti, kas tagad ir paveikts.Kučova 2016.gadu WTA rangā iesāka vien 147.pozīcijā, tomēr pagājušā sezona izvērtās par veiksmīgāko slovākietes līdzšinējā karjerā. Vispirms aprīlī viņa divos WTA turnīros, kurus sāka no kvalifikācijas, guva pa četrām uzvarām, bet jūlijā Monreālas WTA "Premier" sacensībās, kuras arī iesāka no kvalifikācijas, izcīnīja sešas uzvaras, apstājoties vien pusfinālā. Šī turnīra laikā viņa pieveica arī WTA ranga devītajā vietā esošo spānieti Karlu Svaresu, bet pēc tā pirmoreiz karjerā pati iekļuva pasaules ranga labāko simtniekā.Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā Kučova ar 6-4, 6-0 uzveica WTA ranga 40.pozīcijā esošo amerikānieti Kristīnu Makheilu un izcīnīja tikai otro uzvaru "Grand Slam" sacensībās karjerā. Pirmo viņa guva vēl 2009.gadā, pārvarot pirmo kārtu Vimbldonas turnīrā, bet Austrālijas atklātā čempionāta pamatsacensībās sportiste pirms šīs sezonas vienīgo reizi bija spēlējusi 2010.gadā.Nākamā Sevastovas pretiniece noskaidrosies vēlāk trešdien - Mugurusas duelis ar Kraufordi sāksies plkst.10 pēc Latvijas laika. Turklāt jau tagad ir skaidrs, ka, ja šajā mačā uzvarēs Mugurusa, Sevastovai atkal būs iespēja spēlēt kādā no turnīra centrālajiem kortiem. Mugurusa šajā turnīrā nekad nav tikusi tālāk par ceturto kārtu.Tikmēr Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Ostapenko, kura pasaules rangā atrodama 38.vietā, pirmajā kārtā otrdien ar 6-4, 6-0 pārliecinoši uzveica kvalifikāciju pārvarējušo Ķīnas tenisisti Džu Liņu, bet otrajā kārtā ceturtdien spēkosies ar sacensību 31.raketi Jūliju Putincevu no Kazahstānas. Pirms šī turnīra Ostapenko bija zaudējusi piecos "Grand Slam" mačos pēc kārtas.Abas Latvijas labākās tenisistes piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās, kas tiek iesākts trešdien, bet Sevastova un Ostapenko savus pirmos dueļus aizvadīs ceturtdien.Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis šajā turnīrā nepiedalās, turklāt viņš nav spēlējis jau kopš pagājušā gada jūlija. Jauno sezonu latvietis varētu uzsākt februārī.