Akcijas mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, par kuriem jāziņo portālā "Dabasdati.lv". Akcija notiks visās Baltijas valstīs vienlaikus pēc vienotas metodikas, tāpat putnus dārzos skaitīs arī citās Eiropas valstīs.

Bušs norādīja, ka ideja par akciju "Ziņo par putniem dārzā" aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979.gada. Šogad Lielbritānijā putnu skaitīs no 28. līdz 30.janvārim. Līdzīgi putnus skaitīs arī citās Eiropas valstīs, tostarp visās Baltijas valstīs. Tādējādi rezultātus varēs salīdzināt arī starp dažādām valstīm.

Lai piedalītos akcijā "Ziņo par putniem dārzā", jāizvēlas vieta dārzā, parkā vai kapsētā ar labu skatu - vislabāk putnu barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā, bet putnus var vērot arī no iekštelpām pa logu. Vienā no trīs dienām jāizvēlas viena stunda, kuras laikā jāpieraksta katras novērotās putnu sugas lielākais skaits, kurus vienlaikus redz vienā vietā. Par novērotajiem putniem un to skaitu jāziņo portālā "Dabasdati.lv".