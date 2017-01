Vieniem patīk, bet citiem nepatīk! Tomēr nenovērtēt Kirova Lipmana milzīgo ieguldījumu Latvijas hokejā pēdējos 20 gados neievērot nedrīkst neviens.

Viens no Latvijas bagātākajiem cilvēkiem sarunā ar kādreizējo basketbolistu un mūziķi Andri Kiviču pastāsta par savu nebūt ne pārtikušo bērnību, mātes padomiem, ka nedrīkst izrādīt, ka tev dzīvē kaut kas trūkst, par to, kā sieva Anna viņu motivejusi pelnīt vairāk, VEF un korporatīvu laikiem, pirmo nopelnīto miljonu, Liepājas biznesa kriminālajām aizkulisēm un daudz ko citu. Lipmans neslēpj, ka padomdevēji viņam īsti nav nepieciešami, jo biznesu saprotot labāk nekā citi, bet no saviem padotajiem viņš gaida tūlītēju uzdevumu izpilidi. Visdaiļrunīgāk Lipmana kungs, protams, izsakās par hokeju un nesen notikušo revolūciju tajā.Liepājā dzimušais Kirovs Lipmans sevi uzskata par īstu Latvijas patriotu, tāpēc jūtas lepns par sasniegto un milzīgo hokeja izaugsmi viņa visrvadībā: "Mēs hokejā esam sasnieguši ļoti daudz. Par mums brīnās tādas valstis ka Francija, Vācija, Dānija, Norveģija, Austrija, Kazahstāna, Baltkrievija, nemaz nerunāsim par Ukrainu. Šīs valstis nav sasniegušas tādu līmeni kā mēs. Mūsu U-18 un U-20 izlases (red. šī izlase, gan pirms divām nedēļām zaudēja vietu tur) ir A grupā. Mūsu nacionālā izlase 20 gadus ir A grupā. Četras reizes pēc kārtas spēlējām olimpiskajās spēlēs un varējām arī piekto."Nu jau bijušais Latvijas hokeja krusttēvs saskata bargas sazvērstības un apzinātu valstsvienības sabotēšanu pirms Phjončhanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra: "Daži cilvēki pierunāja un man to apliecināja pats Beresņevs (red. Leonīds Beresņevs - bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, kurš dažas dienas pirms olimpiskās kvalifikācijas zaudēja amatu.). Viņam piespieda sākt taisīt traģēdiju par viena mēneša naudas neizmaksāšanu. Kaut es viņam teicu, ka grāmatvede ir atvaļinājumā. Viņa atnāks un tev samaksās. Četras dienas pirms kvalifikācijas turnīra pirmās spēles viņš pamet izlasi un aiziet projām."Tāpat Kirovs atceras nedienas ar 2006. gada hokeja pasaules čempionāta rīkošanu Rīgā. Savulaik Ainārs Šlesers esot mēģinājis Lipmanu nostumt nost no projekta, kuru Kirovs lielā mērā sarīkojis viens pats. Sākot ar tiesību iegūšanu un beidzot ar valsts augstāko amatpersonu pārliecināšanu. Pēc Lipmana kunga vārdiem, tā laika premjers Andris Bērziņš esot nobijies no šāda pasākuma rīkošanas apmēriem, tāpēc vēlējies visu uzkraut uz LHF prezidenta pleciem. Veiksmīgais uzņēmējs par šo atgadījumu ļaunu prātu netur, jo tas tikai pierādot tautas mentalitāti, kas esot baiļu un bijības pārpilna.Lipmans arī atceras brīžus, kad deviņdesmito gadu sākumā viņa māsīca, kura strādā Čikāgas mērijā, aicinājusi pie sevis, bet viņš nav vēlējies pamest dzimteni. Neskatoties uz, ka viņš ir savas zemes patriots, Latvijā viņu tik ļoti nemīl, kā tad, ja viņš būtu pēc tautības latvietis. Tieši šī iemesla dēļ Kirovs uzskata, ka viņu nenēsā uz rokām par paveikto, turklāt daži vietējie žurnālisti pat raksta sliktu par viņu.Visai divdomīgi "Grindeks" lielākais akcionārs izsakās par eksprezidentu Gunti Ulmani, kurš viņam allaž esot paticis kā cilvēks, piebilstot gan, ka viņa domāšanas spējas neesot pašā augstākajā līmenī. Ulmanim savulaik viņa darba devējs esot aizliedzis runāt un sarokoties ar Lipmanu. Šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā bijušais politķis varēja palikt bez algas. "Ja viņš būtu atnācis un man to pateicis, tad es viņam būtu garantējis to algu. Galvenais ir tikai palikt cilvēkam! Kā var būt prezidents, kurš nevar runāt ar cilvēkiem?"Sarunā ar Andri Kiviču sanāk arī atcērēties, ka 1997. gadā Latvijas hokeja izlase par Lipmana privātajiem līdzekļiem devās uz pasaules čempionātu, bet vēlāk, tieši pateicoties 2006. gada pasaules čempionāta rīkošanai Rīgai tiek uzcelta "Arēna Rīga", kas ir galvenais pamats Latvijas šā brīža populārākās sporta komandas - Rīgas "Dinamo" dibināšanai. Vismaz šāda ir Kirova versija.Lipmana kungs netur ļaunu prātu un nevēl neko slikti valsts politiķiem un ministriem, tomēr uzskata, ka viņi nav diez ko profesionāli, to īpaši attiecinot uz ministriem. Pēc veiksmīgā uzņēmēja domām, ministrus būtu jāizvēlas ne no partiju vidus, bet savu nozaru profesionāļi. Tādā gadījumā arī padotie darbotos daudz veiksmīgāk, jo viņiem būtu priekšnieks, kurš saprot lietu kārtību un zina, kā ir jārīkojas. Lipmans piebilst arī to, ka Latvijas valsts nav uzcēlusi nevienu hokeja halli un neaplīdz ar šo sporta veidu nodarboties ar bērniem. Latvijā jauno hokejistu vecākiem ir jāmaksā gan par ledu, gan trenerim atalgojums, bet citās hokeja valstīs līdz 16 gadu vecumam šos izdevumus sedz valsts.Atceroties Latvijas hokeja izlases skaistāko un emocionālāko uzvaru, bijušais LHF prezidents piemin Sanktpēterburgas čempionātā uzvarēto spēli pret Krieviju. Nevis tāpēc, ka tā ir Krievija, bet tāpēc, ka tā ir ļoti spēcīga hokeja izlase. "Es nekad mūžā cilvēku neesmu vērtējis pēc nacionālitātes. Tā es esmu audzināts. Ikvienai nācijai ir labi cilvēki un slikti. Man galvenais kāds ir cilvēks."Lipmana kungam ir arī skaidrojums, kāpēc daudzi cilvēki par viņu runā un raksta sliktas lietas. Viens no iemesliem ir skaudība, bet otrs - antisemītisms. Kirovs ir pateicīgs, ka valsts līmenī šī sērga ir izskausta, bet individu veidā, tas nav līdz galam izdevies. Viņš piebilst, ka pat interneta portālos zem rakstiem par viņu vairums komentāru ir ar vārdiem "žīds, žīds, žīds...".