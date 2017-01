Sievietes izmaiņas pēc kuņģa samazināšanas operācijas

































17 attēli

25 gadu vecumā Keitai piedzima pirmais bērns, dēls Harijs, un viņas svars tobrīd pārsniedza 120 kilogramu atzīmi. Tie bijuši viņas "visresnākie laiki", saka sieviete pati. 2013.gadā Keita precējās, un jau bija atbrīvojusies no daļas liekā svara, taču par vislielāko pavērsienu Keita pati uzskata kuņģa samazināšanas operāciju, kas devusi viņai tādu augumu, kāds tas ir šobrīd. Tā notika 2010.gadā īsi pēc otrā dēla Ronija piedzimšanas. Keita ir slaida un izskatās jaunāka par saviem gadiem. Pirms operācijas Keitai - jaunai sievietei - jau bija milzīgas veselības problēmas un draudēja arī diabēts.Pēc tam, kad svars nokritās un viņa svēra savam vecumam un augumam atbilstoši, Keita Tērnere sapratusi, ka jāveido savs bizness, proti, jārada apģērbi, kas labi izskatītos arī korpulentām dāmām - tādām, kāda vēl nesen bija viņa pati. Sieviete izveidoja savu līniju "Love The Size Your In", kas piedāvā drēbes gan slaidām, gan apaļīgākām formām. Viņa teic,ka "plus size" sievietes vienmēr cieš mokas iepērkoties un galu galā pārņem frustrācijas sajūta - skaistas un stilīgas drēbes kuplām dāmām praktiski nav atrodamas. Uzsākot biznesu, Keita par savu produkciju galvenokārt informēja sociālajos tīklos, un nu jau uzņēmums strādā ar panākumiem.