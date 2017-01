Sāk brukt Nacionālās operas nams. Tā glābšanai nepieciešami simtiem tūkstošu eiro. FOTO

Brūk Nacionālās operas fasādes dzega









Latvijas Nacionālas operas un baleta (LNOB) tehniskais direktors Guntars Krūmiņš Kasjauns.lv atzina, ka ēkas, kurā pēdējie lielākie remontdarbi un restaurācija notika pirms vairāk nekā 20 gadiem – 1995. gadā, stāvoklis ir kritisks un tai nepieciešami steidzīgi remonti. Arī LNOB direktors Zigmars Liepiņš portālam Kasjauns.lv teica, ka situācija ir „ekstrēma”.„Pirms dažām dienām no Latvijas Nacionālās operas ēkas („mūsu Baltais nams”) sāka krist nost ķieģeļu, apmetuma gabali (nevienam netrāpīja!). Vieta tika nofotografēta un apvilkta ar zaļo sietu, lai nebirst lejā vēl. Skats baiss! Baltais nams drīz būs Zaļais nams, ietīts kamuflāžā Nosūtīju fotogrāfijas Kultūras ministrijai (LNOB kapitāldaļu turētājai), tai skaitā ministrei Dacei Melbārdei, un Rīgas domei (Nacionālās operas ēkas īpašniecei), tai skaitā Nilam Uškovam un Andrim Amerikam. Ko darīsim? Kultūras ministrija savā mājas lapā kaut ko stāsta par GALVENĀM PALIEKOŠĀM VĒRTĪBĀM un simtgades svinībām. Nodaļā „INFRASTRUKTŪRA UN KULTŪRVIDE” pirmā pozīcija ir - atjaunotas vēsturiskas un simboliskas ēkas. Vai LNO ir vēsturiska un simboliska? Būtu interesanti uzzināt valdnieku viedokli,” Liepiņš ierakstījis savā „Facebook” profilā.LNOB tehniskais direktors Krūmiņš portālam Kasjauns.lv pastāstīja: „Situācija ir visnotaļ nopietna. Apmetums krīt no operas nama dzegas 20 metru augstumā un apmetuma gabali ir viena – trīs ķieģeļu lielumā. Ja tās gabals nokrīt no pirmā stāva palodzes, tad cilvēkam varbūt būtu tikai neliels zilums, bet no tāda augstuma... tas ir ļoti bīstami.Apmetums sāka krist pagājušās nedēļas piektdienā, tad arī teritoriju nožogojām un izsaucām augstkāpējus, lai novērtētu situāciju.Pie šīs situācijas pirmām kārtām būtu vainojami laika apstākļi, kuru iespaidā fasādē veidojas plaisas. Ja arī turpmāk būs šādi laika apstākļi (naktī mīnusi, bet dienā plusi), tad situācija strauji pasliktināsies, bet, ja laika apstākļi nebūs tik mainīgi, tad situācija tik lielā mērā nepasliktināsies. Ēka pa šiem 20 gadiem, kopš nav veikti remonti, ir laika zoba saēsta.Lai to visu saremontētu ir vajadzīga liela nauda. Un te runa nav vis par desmitiem tūkstošu eiro, bet gan simtiem tūkstošu. Un tādas nauda, domāju, nevienā budžetā nav paredzēta. Ir nepieciešams visas fasādes remonts! Tagad ar Rīgas pašvaldības uzņēmuma „Rīgas nami” pārstāvjiem spriežam, ko darīt. Viens no variantiem ir bīstamo teritoriju nožogot ar sietiem vai to nožogot. Tāpat jāteic, ka remonta darbi nemaz nebūs tik vienkārši, jo Nacionālā opera ir kultūras piemineklis, ir nepieciešami daudzi saskaņojumi un jāizsludina iepirkumi.Jāteic, ka šīs nav vienīgās Nacionālās operas nama nelaimes. Šovasar plānojam veikt kapitālu kases telpu remontu. Jauksim nost vecās sienas un būvēsim jaunas. Tur pie vainas ir tas, ka savulaik celtnieki tās bija izbūvējuši nekvalitatīvi. Vēl nevaru atklāt, cik tas izmaksās, jo nav izsludināts iepirkuma konkurss. Tāpat jāmaina aizskatuves grīda. Arī citās telpās stāvoklis nav no labākajiem. Tas saistīts ar to, ka pēdējos gados nav veikti nopietni ēkas remonti”.