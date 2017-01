Tavs šodienas horoskops. Ceturtdiena, 19. janvāris

No grūtībām šodien nebaidies, katrs pārvarēts šķērslis vairos uzvaras prieku, dos spēku turpināt iesākto un tikties pēc arvien labākiem rezultātiem. Vēlāk gan notikumi sabiedrībā, gan pārmaiņas draugu un paziņu dzīvē vedinās uz nopietnām pārdomām. Ja tavos spēkos ir ietekmēt kāda procesa vai notikuma gaitu, dari to, nepaliec malā.Pievērs uzmanību šodien sastaptajiem cilvēkiem, kāds no viņiem var izrādīties lielisks dzīves skolotājs. Ļauj sevi pamācīt. Plāno mājas labiekārtošanas darbus, apsver domu par nekustamā īpašuma iegādi. Īsteno novatoriskas ieceres, iepazīsti un ievies savā dzīvē jaunas tehnoloģijas, kas atvieglo sadzīvi vai saziņu. Vari uzstāties plašākas auditorijas priekšā, prezentēt kādu projektu.Saprašanos ar mīļoto cilvēku atvieglos spēja precīzi uztvert viņa domas un izjūtas. Atvēli laiku aktīvai atpūtai un izklaidēm, tas palīdzēs tikt vaļā no negatīvām emocijām. Vēlāk ideju pārpilnība var radīt nelielu sajukumu, jo būs grūti saprast, kuru no tām īstenot uzreiz, kuru atlikt uz vēlāku laiku. Problēmas var sagādāt aizdotas naudas atgūšana.Klausies, ko saka citi, vēro, kā rīkojas tie, par kuru godīgumu tu nešaubies, – tas uzvedinās uz pareizām domām un rīcības. Atbalsti laulāto draugu, iedrošini viņu uz kādu svarīgu soli. Arī pats pa­do­mā par re­dzes­lo­ka pa­pla­ši­nā­ša­nu un mā­cī­bām. Pa­pil­di­ni zi­nā­ša­nas, apgūsti jaunu pie­re­dzi, velti laiku lietām, kas tevi aizrauj un no sirds interesē.Liela nozīme šodien un tuvākajās dienās būs tavam noskaņojumam un pašiedvesmai. Lai kāda būtu tikšanās, lietišķa vai draudzīga, dodies uz to labā noskaņojumā. Kamēr veicas, tiecies pierādīt sevi un savas spējas plašākam sabiedrības lokam. Kal dzelzi, kamēr tā karsta! Vēlāk tavi nākotnes plāni var izsaukt asas diskusijas ar tuviniekiem. Esi gatavs paskaidrot, kāpēc rīkojies tieši tā un ne citādi.Apmeklē izklaides un atpūtas pasākumus, izmanto iespējas iepazīties, veido jaunas, romantiskas attiecības. Esi atsaucīgs, bet ne pārlieku atklāts, nestāsti par sevi visu. Lai cik daudz pienākumu un rūpju gultos uz taviem pleciem, saglabā optimismu. Netērē laiku, domājot par to, ko gribi vai negribi darīt. Rīkojies – sajūtas pateiks priekšā pareizo risinājumu.Tiecies ar vajadzīgiem cilvēkiem, uzturi sakarus ar viņiem. Nenovirzies no nospraustajiem mērķiem, arī tad, ja tev šķiet, ka savu virsotni jau esi sasniedzis. Vēlies vairāk, raugies tālāk! Plāno, kā darbā pēc iespējas lietderīgāk izmantot pieejamos resursus, kā ieviest netradicionālas metodes. Vakaru pavadi tuvinieku sabiedrībā, sarīko nelielas ģimenes viesības vai sportiskas izklaides.Lai cik godkārīgi būtu tavi mērķi un neatliekami pienākumi darbā, neļauj tam izjaukt iecerētos ģimenes pasākumus. Atbalsti mīļotā cilvēka radošās iniciatīvas, taču savu viedokli neuzspied. Esi pašpārliecināts, izvirzi sev nopietnus uzdevumus, uzņemies lielāku atbildību. Ja arī gadās kāds kļūmīgāks solis, nepārdzīvo. Iepazīstoties ar kādu simpātisku cilvēku, būs vieglāk tikt pāri sīkām neveiksmēm.Šodien tava rosība var nedaudz pierimt. Biežāk pārņems apcerīgs noskaņojums, pieaugs vajadzība pēc dziļākas notikumu analīzes. Piemērots brīdis, lai pievērstos sava ciltskoka un radurakstu pētīšanai. Lielāku uzmanību velti iepriekš līdz galam neatrisinātu jautājumu sakārtošanai vai pieliec punktu seniem aizvainojumiem. Tas dos iedvesmu turpmākām aktivitātēm.Atbrīvojies no iluzoriem priekšstatiem, stingri stāvi uz zemes, tad būs vieglāk saprast, kuras no tavām iecerēm ir reāli īstenojamas, kuras – balstās tikai uz rožainām nākotnes vīzijām. Saskanīgi darbojoties, paveiksi vairāk un arī nopelnīsi vairāk. Ja biji zaudējis ticību sev, tā pamazām atgriezīsies. Būs jūtams uzlabojums attiecībās ar priekšniecību, iespējams, tu pat izpelnīsies atzinību.Apsver domu par neklātienes studijām vai dodies ceļojumā, lai smeltos ne tikai jaunus iespaidus un piedzīvotu ko nebijušus, bet gūtu arī vērtīgu garīgo pieredzi. Ja rodas nepieciešamība pēc papildu līdzekļiem, nezaudē apņēmību. Atliks visu mierīgi salikt pa plauktiņiem, lai saprastu, ka atrast izeju no situācijas var vienmēr. Parādi savu profesionālo varēšanu.Laba diena, lai nostiprinātu zināšanas, kārtotu teorētiskus pārbaudījumus, celtu kvalifikāciju. Nestāvi malā, kad izšķiras svarīgi jautājumi, jo ar savu aktīvo nostāju kādam ātri vien kļūsi par autoritāti. Steidzies paveikt pēc iespējas vairāk, iesaisties dažādās kolektīvās aktivitātēs, dibini jaunus kontaktus, meklē jaunus draugus, domubiedrus.