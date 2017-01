Tavs šodienas horoskops. Sestdiena, 21. janvāris

Brīvdienas ir domātas tam, lai sakopotu spēkus, noskaņotos jaunam darba cēlienam. Pārdomā nozīmīgākās ieceres un aktivitātes, ko gribētu paveikt, sasniegt, apgūt vai iepazīt. Svarīgu informāciju pieraksti. Īpaši pieskati, ka spriedze attiecībās novērš uzmanību no svarīgām lietām. Nespītējies, mācies saprasties ar citādi domājošajiem, ieklausies zinošu cilvēku viedoklī.Necerēti var pavērties jaunas perspektīvas. Šķitīs, ka nekavējoties vajadzētu ķerties pie jauno iespēju izmantošanas, taču nesteidzies – daudz kas izskatīties rožaināks, nekā tas ir patiesībā. Necenties no sevis izspiest maksimumu. Neapdomīgi sekojot jaunai idejai, novārtā var palikt senāk iesāktas, labas lietas.Atturies no ekstrēmām izklaidēm, nedodies ceļojumā, neriskē ar naudu, savu reputāciju vai veselību. Tiklīdz jūti, ka kaut kas var noiet greizi, atsakies no nodoma īstenošanas. Mainoties apstākļiem, svarīgi neapjukt, nezaudēt paškontroli, bet mierīgi novērtēt situāciju un, cik vien iespējams, tai pielāgoties. Ja tavu uzmanību saista kāds pretējā dzimuma pārstāvis, meklē veidu, kā iepazīties vai iepatikties viņam.Grūtības var sagādāt saskarsme ar līdzgaitniekiem, jo šķitīs, ka tevī neviens neieklausās un neizprot. Pārmetumi situāciju neuzlabos, tikai padarīs saspringtāku. Nebojā noskaņojumu, strīdoties ar cilvēkiem, kas līdz sirds dziļumiem pārliecināti, ka rīkojas pareizi. Atloki piedurknes un ķeries pie saimnieciskiem darbiem. Paveiktais sagādās neviltotu gandarījumu.Šodien ieteicams nokārtot lietas, kurām iepriekš pietrūka laika vai apņēmības. Neatliec no dienas uz dienu to, kam jau sen bija jābūt izdarītam. Nedusmojies uz sevi, ievelc elpu un rīkojies – ātri, bez liekām emocijām. Attiecībās ar līdzcilvēkiem centies būt atvērtāks, saprotošāks. Nekritizē līdzcilvēku veikumu, tad arī tavas kļūdas netiks apspriestas.Veicot finansiālus darījumus, rūpīgi apdomā ik soli un lēmumu. Ja rodas kaut mazākās šaubas, ka iecerētais var neizdoties, atliec tā īstenošanu uz vēlāku laiku. Neapdomīga, riskanta rīcība var radīt pēkšņus finansiālus zaudējumus vai kādas citas materiālo stabilitāti ietekmējošas sekas. Mājās tiecies pēc mīļotā cilvēka tuvības un kopējās ģimenes harmonijas.Neprovocē, nepārbaudi tuvinieku pacietību, un attiecībās valdīs saskaņa. Tiklīdz tava uzvedība kļūs kaitinoša, arī tuvinieki parādīs, ka var būt kašķīgi, nepiekāpīgi. Atgriešanās pie ikdienišķas rosības atgādinās par nemainīgu lietu kārtību – gads jauns, bet pienākumi un uzdevumi būs palikuši tie paši. Nebrīnies, ja brīžiem pārņem dežavū sajūta.Šodien neapgrūtini sevi ar sabiedriskām aktivitātēm. Ļaujies apcerīgam noskaņojumam, meklē atbildes uz jautājumiem, kas palīdz izprast sevi un apkārt notiekošo. Pie praktiskas jautājumu risināšanas varēsi ķerties vēlāk. Ja jūti sevī mostamies spēcīgas jūtas, vari mesties galvu reibinošā mīlas piedzīvojumā. Baudi dzīvi kopā ar mīļoto!Gribēdams iegūt ietekmīgus, enerģiskus partnerus, vari nokļūt šo cilvēku pakļautībā. Nelolo ilūzijas, ka visi pret tevi būs godīgi, atklāti, neliekuļoti. Saņemtā informācija var būt kļūdaina. Pirms, balstoties uz to, izdari kādus secinājumus vai izšķiries par rīcību, vairākkārt pārbaudi to. Sadarbība, kas sākumā šķitīs finansiāli izdevīga un daudzsološa, vēlāk var kļūt apgrūtinoša.Diena nav piemērota enerģiskai, tūlītējai rīcībai – pietaupi spēkus izrāvienam nākotnē! Mierīgi apceri plānus, izvērtē, ko darīt tuvākajā laikā, ko atlikt uz vēlāku laiku. Orientējies uz plašu darba lauku, jo tavs uzmanības vektors svārstīsies no privātās dzīves horizontāles līdz karjeras vertikālei. Spēja savākties un koncentrēties veicamajiem pienākumiem veicinās panākumus.Lielāku uzmanību velti pozitīvām dzīves tendencēm, jo, akcentējot slikto, rast konstruktīvus risinājumus būs grūtāk. Rūpīgi izzini to dzīves jomu, kurā plāno gūt panākumus nākotnē, paplašini zināšanas – tās noderēs kā atspēriena punkts ceļā uz mērķi. Naudas lietās izvairies no apšaubāmiem, riskantiem darījumiem, jo no tiem būs vairāk sliktuma nekā labuma.Uzmanīgi izvērtē jebkuras ar naudas tērēšanu vai ieguldīšanu saistītas aktivitātes. Nepaļaujies tikai uz paviršiem aprēķiniem un optimistiskiem solījumiem. Ja uzskatīsi, ka tavs materiālais stāvoklis ir pietiekami stabils, lai varētu atļauties papildu tēriņus, neizbēgami nonāksi pie atziņas, ka esi pāršāvis pār strīpu. Dzīves pieredzes bagātāka cilvēka padoms palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus.