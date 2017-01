Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 22. janvāris

Apsver iespēju iemācīties kaut ko jaunu. Pieraksties kādos kursos vai semināros, attīsti kādu no saviem talantiem. Pateicoties neatlaidībai un mērķtiecībai, gūsi labus panākumus tur, kur citiem nolaižas rokas. Pievērs arī uzmanību jaunu attiecību veidošanai un esošo sakārtošanai. Pietiks ar mazu iedvesmas staru, lai rastos interesantas ieceres un idejas.Rīkojies patstāvīgi, īpaši biznesā, par vietu zem saules cīnies enerģiski. Cik pats savas labklājības labā darīsi, tik arī iegūsi gan morāli, gan materiāli. Neraugoties uz to, ka ir brīvdiena, risini ar karjeru saistītus jautājumus, domā, kā tikt pie papildu ienākumiem, nospraud mērķus, uz kuriem tiekties. Strādā čakli, taču nepārvērtē ne savus spēkus, ne tehnikas iespējas.Tava darbošanās būs veiksmīgāka, ja respektēsi citu viedokli un ievērosi ētikas principus. Uzklausi draugus, viņu nolūks nebūs pamācīt, bet gan piebremzēt tavu dedzību un pasargāt no problēmām. Netraucē citus ar pretenzijām un ierosinājumiem, jo savas iniciatīvas dēļ pašam vien būs jācieš. Brīvos brīžus velti saviem vaļaspriekiem.Šodiena ir piemērota darbam ar sevi, iekšējās pasaules sakārtošanai, garīgo vērtību pārvērtēšanai. Jo nemanāmāka būs tava darbošanās, jo mazāk būs iespēju nonākt ļaužu valodās. Pat ja ieslīgsti dziļā neapmierinātībā ar sevi un dzīvi kopumā, nezaudē apņēmību, turpini cīņu ar saviem trūkumiem. Velti laiku fiziskām aktivitātēm – tās palīdzēs tikt vaļā no negatīvām emocijām.Jaunu elpu var iegūt sevi izsmēlušas attiecības. Labākais līdzeklis pret strīdiem būs kompromiss. Nedusmojies par niekiem, esi iecietīgs pret citu kļūdām, jo arī tev ne vienmēr visu izdodas izdarīt perfekti. Vēlāk iespējami aizraujoši notikumi, piedzīvojumi un iespaidi. Viegli iejutīsies jaunā kolektīvā, ātri atradīsi domubiedrus un draugus.Tu saņemsi palīdzību, ja vien vīzdegunīgi neatraidīsi tos, kas izrādīs vēlmi tevi atbalstīt. Brīžos, kad jārisina svarīgi jautājumi, nepieļauj, ka nepatika pret kādu traucē būs lietišķam un konstruktīvam. Liec lietā iegūtās zināšanas, esi taisnīgs. Finansiālās stabilitātes nodrošināšanai lieti noderēs iespējas, kuras piedāvā mūsdienu sakaru tehnoloģijas.Seko līdzi visam jaunajam, meklē lietišķas sadarbības iespējas, tiecies ar cilvēkiem, kuru mērķi saskan ar tavējiem. Lai veiksmīgi īstenotu visu iecerēto, tev jābūt drošam, ka esi izvēlējies pareizo brīdi un tavā rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu izvirzītā mērķa sasniegšanai. Neaizraujies ar tukšu pļāpāšanu, māka uzklausīt un konstruktīvi rīkoties palīdzēs noturēties uz sapratnes takas.Nebūs viegli uzturēt stabilitāti attiecībās. Brīžiem tās būs vētrainas un nelīdzsvarotas, kad emocijas pierims – rāmas un apcerīgas. Baudi dažādību! Neļauj sīkiem aizvainojumiem sabojāt panākumu garšu. Zvaigznes sola labu dienu aktivitātēm ģimenes lokā. Ja rodas vēlēšanās ieviest pārmaiņas savā dzīvē, arī to droši vari darīt.Attiecībās esi pieklājīgs, atturīgs, taču neradi iespaidu, ka esi bezjūtīgs. Cieni draugu arī tad, ja viņš domā citādi nekā tu. Jaunas vēsmas attiecībās liecinās par to, ka mainās ne tikai laikapstākļi, bet arī cilvēki. Saprašanās ar apkārtējiem būs labāka, ja nekritizēsi un nenosodīsi. Esi elastīgs, rēķinies ar cilvēku trūkumiem un vājībām. Ja rodas problēmas, risini tās uzreiz, nevis atliec uz vēlāku laiku.Naudas lietās neesi lētticīgs. Iegādājies praktiskas, saimniecībā noderīgas lietas, nevis vienkārši ļaujies savu iegribu apmierināšanai. Mērķi, kurus sev biji formulējis, bet kuru īstenošana virzījās uz priekšu ar grūtībām, turpmāk kļūs sasniedzamāki. Atliks tikai objektīvi novērtēt situāciju, izvēlēties piemērotāko rīcības plānu un ķerties pie savu ieceru realizēšanas.Uzturies tur, kur notiek kaut kas svarīgs, pulcējas daudz ļaužu un iespējams veidot jaunus kontaktus. Nedari visu viens, izvēlies palīgus un sadali pienākumus. Nebaidies no neprognozējamām situācijām, uzdrošinies izaicināt likteni, riskē, tas atmaksāsies – tu iegūsi jaunus draugus, lielisku pieredzi un ticību sev. Ja rodas iespēja doties ceļojumā, izmanto to!Neizplūsti tukšos spriedelējumos, tas nenāks par labu tavai reputācijai. Kad šaubies un nesaproti, kā rīkoties, paļaujies uz ģimenes un radinieku palīdzību, pat ja šķiet, ka tā ir nevietā un nelaikā. Brīvajos brīžos pievērsies sirdij tīkamām nodarbēm vienatnē vai kopā ar tuviniekiem. Atturies no iesaistīšanās svešu problēmu risināšanā, jo viegli vari nonākt vaininieka lomā.