Atgādināsim, ka pērnā gada novembrī Grigule izpelnījās asu kritiku par savu darbu Briselē, turklāt Grigules balsojums pret rezolūciju saistībā ar Krievijas propagandu izsaucis sašutumu arī partijas biedros, kuri pat pauda gatavību izslēgt deputāti no ZZS.Īsu ziņu toreiz Grigule sniedza portālam Kasjauns.lv - pēc divu nedēļu ilgiem mēģinājumiem ar viņu sazināties, deputāte galu galā pateica, ka neko nekomentēs, kamēr apkārt notiekošais nenorisies.Līdzīgi tautā peltā deputāte atbildēja arī sarunā ar LTV korespondenti Briselē Ilzi Naglu. Uz jautājumu, kur ir viņas solītie skaidrojumi, kas kādā izdevumā, saskaņā ar pašas iepriekš teikto, tikšot publicēti janvārī, Grigule norādīja - janvāris vēl tikai pusē, esot vēl divas nedēļas laika. Viņa gan sacīja, ka nevar 100% atbildēt par izdevēju plāniem. Vaicāta, kāpēc nesniedza komentārus uzreiz, Grigule sacīja - ir reizes, kad nav jāskaidro uzreiz. "Kad visi kliedz, tad nav skaidrības, vai kāds sakāmo sadzirdēs. Un, ja sadzirdēs, [nav skaidrības] vai saklausīs."Komentējot premjera Māra Kučinska sacīto, ka Grigules balsojuma dēļ viņu varētu izslēgt no partijas, deputāte sacīja: "Premjeram vajadzētu trīsreiz padomāt, pirms viņš nāk klajā ar tik asiem priekšlikumiem."Eiroparlamentāriete, vaicāta, vai kolēģa Andreja Mamikina sieva joprojām bez atlīdzības strādā par stažieri pie viņas, atbildēja apstiprinoši. Grigule skaidro, ka darbā Centrālāzijas delegācijā viņai jādarbojas ar dokumentiem krievu valodā un Mamikina sieva esot piekritusi nākt stažēties. Arī Grigules meita joprojām bez algas darbojas pie Mamikina, apstiprina Grigule. Uz jautājumu, kāpēc cilvēki ir gatavi strādāt bez algas, deputāte atbildēja: "Te nav runa par pilnu darba dienu. Priekš pieredzes tas [stažēšanās Eiroparlamentā] ir ļoti labi."Viņa arī noraidīja pārmetumus par slinko darbošanos lauksaimnieku vārdā, jo esot izdevies saņemt papildu sešus miljonus eiro šai nozarei. "Vai vēlaties mani redzēt, izejot uz ielas ar plakātiem?" retoriski vaicāja Grigule, piebilstot arī, ka darbs nenotiek vis plenārsēdēs, bet gan kabinetos. "Jums taču tas būtu jāzina," žurnālistei Naglai paziņoja Grigule.Komentāros skopā deputāte sacīja, ka pagaidām ir pāragri domāt, vai kandidēs nākamās vēlēšanās, bet uz jautājumu, vai nav nogurusi no politikas, atbildēja ar koķetu pretjautājumu: "Izskatos nogurusi?".Pēc šīs beidzot sniegtās intervijas, asi reaģējuši sociālo tīklu lietotāji, sakot, ka tik cinisku attieksmi no tautas ievēlētas politiķes nebūtu gaidījuši.