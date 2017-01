Antisanitāri apstākļi, dzīvnieku izkārnījumi gaiteņos un nevienas dušas, kur nomazgāties - tāda aina pavērusies ilgi gaidītajā dzīvoklī, ko viņiem piešķīra pašvaldība.LTV raidījums "Panorāma" vēstī, ka Aigaram un sievai ir divus un deviņus gadus veci bērni. Saņemot ziņu, ka sagaidīta rinda uz pašvaldības mitekli, pāris nopriecājies, ka varēs vairs nedzīvot sievas brālēna dzīvoklī un iekārtoties paši.Mājā, kurā piešķirts dzīvoklis, ģimenei piešķirta tikai istaba, bet pārējās telpas ir koplietošanas - tajās valda nepatīkama smaka, gaitenī mētājas dzīvnieku izkārnījumi, nav nevienas dušas, bet, ieejot tualetē, jūtīgākos cilvēkus pārņem nelabums. Baisa ir arī telpa, kas it kā varētu būt virtuve - tajā vērojamas aizdomīgas peļķes, suņu izkārnījumi, bet sienas rotā vientuļa, netīra izlietne ar auksto ūdeni.Aigars atrādījis pašvaldībā saņemtos dokumentus, kur piešķirtā dzīvesvieta atzīta par dzīvošanai derīgu, tomēr, pat neapskatoties, kāda ir piešķirtā istaba, ģimene atsakās tur dzīvot.Jūrmalas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja Guna Voitkāne saka: "Man ļoti žēl, ka ģimene neapskatījās telpu, kuru pašvaldība viņiem piedāvājusi."Telpa esot atzīta par dzīvošanai derīgu, turklāt tā gada nogalē esot izremontēta. "Pilnīgi svaigs remonts, ir ielikts jauns lamināts, nokrāsotas sienas, savestas kārtībā elektroinstalācijas, ir ielikts jauns logs, tā kā es joprojām aicinu šo ģimeni apskatīties šo dzīvojamo telpu," skaidroja Voitkāne.Vaicāta, vai šādas telpas vispār vajadzētu piedāvāt jaunajām ģimenēm, Jūrmalas domes pārstāve sacīja, ka pašvaldība nevar šķirot iedzīvotājus pēc statusiem.Par to, kādā stāvoklī ir koplietošanas telpas, atbildīgi ir paši īrnieki, uzskata pašvaldībā. Līgums paredz, ka pašiem arī jāveic vajadzīgie uzlabojumi, bet pašvaldība atbild par ēkas kapitālajiem remontiem. Domei esot plāni māju remontēt, taču šī gada budžetā nauda tam nav paredzēta.Aigars tikmēr gaidīs jaunus variantus. Likumā teikts, ka jāpiedāvā vismaz trīs dažādas dzīvesvietas, bet, ja arī pārējie mājokļi būs līdzīgi un ģimene atteiksies arī no tiem, vietu rindā viņi var zaudēt.