Makartnijs trešdien ierosināja lietu pret "Sony/ATV" federālā tiesā Ņujorkas Manhetenas rajonā par autortiesībām uz daudziem hitiem, ko viņš grupas "Beatles" sastāvā sarakstīja kopā ar Džonu Lenonu. Šīs autortiesības 1985.gadā nopirka Maikls Džeksons, pēc kura nāves tās pilnībā tika pārdotas tālāk "Sony/ATV".

Makartnijs ir ilgi vēlējies atgūt šīs autortiesības. Ierosinātajā lietā teikts, ka viņš "Sony/ATV" nosūtījis paziņojumu, kurā teikts, ka viņš pieprasīs tās atpakaļ saskaņā ar ASV autortiesību likuma klauzulu, kas padara to iespējamu pēc zināma laika. Pirmā dziesma, uz kuru viņš var pretendēt, ir "Love Me Do". Makartnijs varētu atgūt autortiesības uz šo dziesmu 2018.gada oktobrī, bet uz pārējām – turpmāko gadu laikā līdz 2026.gadam.

Makartnijs grib, lai spriedumā būtu pateikts, ka viņa pretenzijās nav neviena kontrakta vai publicēšanas līguma juridisku pārkāpumu, kurus "Sony/ATV" varētu izmantot pret viņu. "Apsūdzētie ir mēģinājuši rezervēt sev tiesības uz līgumiska pamata apstrīdēt Pola Makartnija tiesību izmantošanu," teikts lietā.

Pols Makartnijs ar sievu Nensiju Ševelu Sentbārtas salā































"Šajā laikā ir nepieciešams un piemērots tiesas paziņojums, lai Pols Makartnijs varētu paļauties uz savu tiesību mierīgu, tīru izmantošanu," piebilsts lietā. "Sony/ATV" paziņoja, ka tai ir "vislielākais respekts" pret Makartniju.

"Mēs gadu desmitiem esam cieši sadarbojušies gan ar seru Polu [Makartniju], gan ar nelaiķa Džona Lenona īpašuma mantiniekiem, lai aizsargātu, saglabātu un reklamētu šī [dziesmu] kataloga ilgtermiņa vērtību," paziņoja kompānija. Tā piebilda, ka ir "vīlusies" par šo lietas ierosināšanu, kas ir "gan nevajadzīga, gan priekšlaicīga".