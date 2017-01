Krūmiņa bija vienīgā kandidāte uz šo amatu. Viņas kandidatūru pieteica septiņi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti, kā arī opozīcijā esošā Latvijas Reģionu apvienība.Krūmiņa sacīja, ka starp Valsts kontroles prioritātēm arī turpmāk būs lietderības revīzijas un atbildības izvērtēšanas jautājums, kas nozīmētu saprast, kāpēc šāds pārkāpums noticis. Tāpat Valsts kontroles redzeslokā būs arī daudz citu jautājumu - aktīva starptautiska sadarbība, sabiedrības informēšana par uzlabojumiem, kas notikušas pēc revīzijām, kā arī citi jautājumi, skaidroja Krūmiņa.Valdošās koalīcijas partiju pārstāvji jau iepriekš bija atbalstoši par iespēju Krūmiņai pildīt šos pienākumus arī nākamajā pilnvaru termiņā. Atbalstu Krūmiņai paudis arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš norādīja, ka pašreizējai valsts kontrolierei jāturpina iesāktais darbs.Krūmiņai pirmā termiņa pilnvaras beigsies 2017.gada 23.janvārī.Pirms kļūšanas par valsts kontrolieri, 2005.gadā, Krūmiņa tika iecelta par Valsts kontroles padomes locekli un trešā revīzijas departamenta direktori, bet 2009.gadā Krūmiņa atkārtoti ievēlēta par Valsts kontroles padomes locekli. No 2004. līdz 2005.gadam Krūmiņa strādāja "Parex bankā" par projektu vadītāju un reģionālās kreditēšanas un līzinga daļas vadītāju, savukārt no 1998. līdz 2004.gadam strādāja Finanšu ministrijā. Pirms tam no 1995. līdz 1998.gadam Krūmiņa bija SIA "Zemgales nafta" revidente, no 1991. līdz 1995.gadam - uzņēmuma "Straume" galvenā grāmatveža vietniece, bet no 1988. līdz 1990.gadam - "Latvijas keramikas" ekonomiste. Krūmiņa Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.Valsts kontrolieri amatā ieceļ Saeima uz četriem gadiem, un viena un tā pati persona nevar būt par valsts kontrolieri vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.