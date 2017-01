Lavīnas nogruvums kalnos Itālijā























Pēc zemestrīcēm Romā evakuētas ēkas un metro























"Ir daudz mirušo," paziņoja Antonio Kroketa, kurš vada Alpu policijas grupu, kas mēģina piekļūt no ārpasaules nošķirtai viesnīcai.Civilās aizsardzības departaments pavēstīja, ka pēc lavīnas pazuduši 30 cilvēki.Glābējiem ar slēpēm izdevies sasniegt viesnīcu, bet ātrās palīdzības un citas glābšanas dienestu automašīnas vēl nav tikušais cauri ceļiem, ko aizsprostojušas lielas sniega masas.Līdz šim dzīvi no sniega izraksti divi cilvēki, kuri atradās automašīnā pie viesnīcas, liecina varasiestāžu ziņotais.Lai piekļūtu viesnīcai, glābēji ar lāpstām rokas cauri sniega sienai.Mediji ziņo, ka trīs stāvu viesnīcā atradās vismaz 20 viesi, tostarp bērni, un septiņi darbinieki, kad Abruco rajonu trešdien satricināja pirmā no četrām zemestrīcēm.Jau vēstīts, ka Itālijas vidienē trešdien četru stundu laikā notika četras zemestrīces. Zemestrīces bija jūtamas Lacio, Markes un Abruco reģionos, kā arī 100 kilometrus attālajā Romā. Epicentrs atradās deviņu kilometru dziļumā uz dienvidiem no Amatričes pilsētiņas.Zemestrīces laupīja viena cilvēka dzīvību, un viens cilvēks tiek uzskatīts par pazudušu.