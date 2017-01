Pašvaldība privātajiem bērnudārziem palielinās līdzfinansējumu par 1,5 līdz 4 gadus veciem bērniem

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Atbilstoši jaunajai Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai bērniem obligātajā izglītības vecumā, iznāk, ka piecus un sešus gadus veciem bērniem līdzfinansējums būs 145,90 eiro mēnesī, jo tas ir samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru. MK noteikumi nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jānorāda savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājums. Tas nozīmē, ka obligātās izglītības vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs attiecīgi ir jāsamazinās mācību maksai par valsts budžeta mērķdotācijas daļu.Grozījumi MK 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, tika pieņemti pērnā gada 13. decembrī. Tie nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā. Pašvaldībām līdzfinansējums pēc jaunās metodikas ir jāaprēķina un jāpiemēro, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.2016. gada decembrī pašvaldība līdzfinansējumu izmaksāja 4 822 bērniem, tajā skaitā 3 846 bērniem vecumā līdz četriem gadiem un 976 bērniem obligātās izglītības vecumā. No pašvaldības budžeta būs papildus nepieciešams aptuveni miljons eiro līdzfinansējuma palielināšanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam.Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja deputāti atbalstīja arī citus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.Tie nosaka izmaiņas arī attiecībā uz bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības pakalpojumam gadījumā, ja bērnam mainīts personas kods vai objektīvu iemeslu dēļ personas kods nav piešķirts, piemēram, ārvalstu pilsoņiem. Noteikumos ir precizēts ārpuskārtas statusa „brālis/māsa” piešķiršanas kritērijs. Statusa „brālis/māsa” piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām ģimenēm, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Līdz ar to statusa „brālis/māsa” piešķiršanai noteicošais apstāklis ir tas, vai bērni dzīvo vienā deklarētā dzīvesvietā kopā ar vismaz vienu no vecākiem.Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, jāapstiprina Rīgas domes sēdē.