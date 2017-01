Demonstrē pasaulslaveno seriālu "Labā sieva". Apkaunojošākie seksa skandāli 2016. gadā

Seriāla “Labā sieva” galvenie varoņi.

Pusgadu ilgs romāns ar frizierīti

Friziere Mišela Paga.

Ozijs un Šārona Osborni laulībā nodzīvojuši vairāk nekā 30 gadu. Viņi apprecējās 1982. gada 4. jūlijā.

Padzīts, jo pievīlis atkārtoti

Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa un dejotājs Kaspers Smārts.

Par vīra neuzticību dzied dziesmā

Dziedātāja Bejonse ar vīru reperi Jay Z.

Komandas biedrs atmasko krāpnieku

Basketbolists Niks Jangs un repere Igija Azalija.

Precēts, bet meklē citas pazīšanās

Basketbolists Lebrons Džeimss ar sievu Savannu Brinsoni.

Pikantu bildīšu sūtītājs

Bijušais politiķis Entonijs Vīners ar sievas Hilarijas Klintones galveno palīdzi Humu Abedinu.

Novērtējiet īpaši ugunīgu seriālu “Labā sieva”, kas saņēmis piecas prestižās “Emmy” balvas, iekļuvis neskaitāmu topu virsotnēs, satracinājis visu pasauli un popularitātes ziņā pat pārspējis tādu grandu kā “Doktors Hauss”. Miljoniem sieviešu ar nepacietību gaida katru nākamo sēriju, pārdzīvo un jūt līdzi seriāla galvenajai varonei Alīsijai – juristei, kuras dzīve vienā mirklī tiek sagriezta kājām gaisā.Viņa ir bagāta un prominenta vīra sieva, bet tad ģimeni sagrauj vīra seksa un korupcijas skandāls. Nu Alīsijai nākas risināt dzīves smagākās problēmas, kā arī meklēt atbildes uz vissarežģītākajiem jautājumiem. Vai piedot vīram nodevību? Kā pasargāt bērnus no publiskām ķengām un pazemojuma? Un galu galā – kā sākt dzīvi no jauna, nesagraujot savu karjeru? Turklāt “Labā sieva” būs īsts saldais ēdiens kulta seriāla “Sekss un lielpilsēta” cienītājām, jo tajā redzēsiet arī pievilcīgo Kerijas Bredšovas Lielisko jeb aktieri Krisu Notu.Tikmēr kasjauns.lv piedāvā arī iepazīties ar žurnāla “Kas Jauns” publikāciju, kurā apkopoti apkaunojošākie seksa skandāli 2016. gadā!Pērnā gada pavasarī rokmūzikas fanus satricināja vēsts par grupas “Black Sabbath” līdera Ozija Osborna (68) sānsoli. Grūti teikt, vai tas nāca kā pārsteigums, jo Ozijs gājis pa kreisi arī agrāk. Tas gan noticis jaunībā, ne vairs cienījamos gados. Taču nu Osborns atkal bija savārījis ziepes.Pēc tam kad Šārona Osborna atklāja, ka vīrs viņu krāpis ar frizieri Mišelu Pagu, viņa paziņoja, ka vēlas šķirt 34 gadus ilgušo laulību. Ozijs gan solījās darīt visu, lai to glābtu.Ozija neuzticību Šārona bija piedzīvojusi arī agrāk jaunībā, taču viņa spējusi tam tikt pāri, attaisnojot vīra rīcību ar to, ka viņš tolaik vienmēr bija reibumā un nekontrolēja to, ko dara. Taču šobrīd Ozijs jau vairāk nekā trīs gadus ir brīvs no atkarībām, un sānsoli, kas izdarīts skaidrā prātā, Šārona piedot nespējot.„Ozijs nebija nocopējis gadījuma sievieti kādā piektdienas vakarā,” norādīja kāds pārim tuvs cilvēks. „Viņš ir rokeris, un parasta kājas paslīdēšana ir pavisam kas cits nekā tagad notiekošais. Ozijs nepiekrāpa Šāronu vienu vai divas reizes. Viņam bija romāns ar citu sievieti vismaz pusgadu. Un tā jau ir dubultas dzīves dzīvošana.”Tēvu ļoti centās aizstāvēt viņa meita TV personība Kellija Osborna. Viņa sāka publiski ķengāt skandālā iesaistīto sievieti – nosaucot dažādos sliktos vārdos un publiskojot viņas tālruņa numuru. Vienaldzīgi nepalika arī fani. „Kellija Osborna, ienīsti savu tēvu, ne šo sievieti. VIŅŠ to nodarīja tavai ģimenei... Atkal,” rakstīja kāda no Osbornas sociālo tīklu sekotājām. Negribot skatīties patiesībai acīs, Kellija šerpi uzrakstīja pretī: „Vai tu esi manā ģimenē? NĒ, TU NEESI. TEV NAV NE JAUSMAS, KO VIŅA IR IZDARĪJUSI! Tā, ka pieturi savu visvareno viedokli pie sevis!”„Hahaha, tad nepublisko savu ģimenes drāmu tviterī,” arī fane nebija uz mutes kritusi un deva Kellijai pretī. „Žēlīgā debess. Privātums ir zelta vērts.”Kellija ne no viena nevēlējās dzirdēt, ka „viena pagale nedeg” un vainīgas ir abas puses. „Manam tēvam ir gandrīz 70 gadu. Vai neko neesat dzirdējuši par vecāku cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu,” – sānsolī vainoto tēti aizstāvēt turpināja Kellija.Lai gan Šārona draudēja ar šķiršanos un nepiedošanu, ziņa par oficiāli iesniegtu laulības šķiršanas prasību tā arī nesekoja. Šārona un Ozijs Osborni aizvien ir laulāts pāris arī 2017. gadā.Dziedātāja Dženifera Lopesa (47) no sava drauga horeogrāfa Kaspera Smārta (30) atkārtoti izšķīrās pērnā gada augustā. Kāds paziņa slavenību žurnālam People šķiršanos komentējis šādi: „Dženifera izsvieda viņu ārā, jo Kaspers viņu bija krāpis un tika pieķerts. Kas tāds bija noticis jau pirms diviem gadiem, un viņš solīja, ka tas nekad neatkārtosies. Kad tomēr atkārtojās, Dženifera pielika visam punktu.”Smārts dara, ko var, lai atgūtu Lopesu, taču pagaidām bez panākumiem. Viņš uztetovējis sev uz kājas rindas: „Tev jāpiedzīvo tumsa, lai atkal redzētu gaismu” un attēlu publicējis savā Instagram blogā.Pērn, kad iznāca dziedātājas Bejonses (35) ilgi gaidītais jaunais albums, teju puse pasaules diskutēja par viņas dziesmu Lemonade. Mūziķe tajā bija neuzticībā vainojusi savu vīru reperi Jay Z (47). Fani centās „lasīt starp rindiņām” un izdibināt, kas ir šī nelietīgā sieviete, kas jauc Bejonses laulību. Minējumi parādījās cits pēc cita, taču neviens no tiem neguva apstiprinājumu. Pats Jay Z klusēja. Tikai pēc kāda laika viņš sniedza atbildi, arī ar mūzikas starpniecību.Vai Jay Z tiešām spēris sānsoli vai tomēr ne, tas aizvien paliek pāra paša ziņā. Bejonse visu notikušo jeb nenotikušo atstājusi pagātnē. Uzsākot savu jauno pasaules turneju Formation, viņa pirmo šovu noslēdza ar dziesmu Halo. „Gribu šo dziesmu veltīt savam brīnišķīgajam vīram,” skaņdarbu pieteica dziedātāja. „Es tik ļoti tevi mīlu.”Basketbolists Niks Jangs (31) bija saderinājies ar talantīgo un skaisto reperi Igiju Azaliju (26), taču sportista neuzticība visu izpostīja. Pērnā gada martā atklātībā nonāca slepeni uzņemts video, kurā Jangs savam komandas biedram D’Andželo Raselam atzīstas, ka piekrāpis līgavu ar kādu 19 gadu vecu naktsklubā sastaptu meiteni. Drīz vien ar sociālo tīklu starpniecību Igija Azalija paziņoja, ka ir šķīrusies no Nika. Viņa pateicās D’Andželo Raselam, ka tas izpaudis Nika cītīgi slēptos grēku darbus. „Paldies, brāl!” – rakstīja Igija.Jangs vēl vairāk sabojāja reputāciju, kad atklājās arī fakts, ka laikā, kad viņš bija saderināts ar Igiju Azaliju, sportists iemanījies vēlreiz padarīt grūtu savu bijušo draudzeni un kopīgā dēla māti Keonnu Grīnu. Nu viņiem būs arī meita...Amerikāņu basketbolists Lebrons Džeimss (32) pērn augustā pirmo reizi savā karjerā atzīts par vislabāk atalgoto NBA spēlētāju, taču aizvadītais gads viņam nav bijis veiksmīgs visās jomās. Lebrons vainots sievas Savannas Brinsones krāpšanā. Aprīlī atklātībā nonāca ekrānuzņēmumi ar basketbolista saraksti ar Instagram modeli Reičelu Bušu. Sarakste ņemta no sportista Twitter konta privāto sūtījumu sadaļas.„Sveika, kā iet,” rakstīja Džeimss. „Haha, un kas?” atbildējusi meitene, pievienojot sūtījumam savu fotogrāfiju. Nekas neliecina, ka sarakste pāraugusi par kaut ko vairāk, turklāt basketbolists noliedza baumas par krāpšanu. Tomēr šī situācija parāda, ka sportists ir gatavs izklaidei ar citām sievietēm, lai arī ir precēts.Kādreizējais Ņujorkas mēra amata kandidāts, ASV ekskongresmenis Entonijs Vīners (52) 2011. gadā sociālajā tīklā Twitter publiskoja sava dzimumlocekļa foto un sagrāva politiķa karjeru. Pērnā gada augustā Vīners izcēlās ar nākamo seksa skandālu. Viņš nosūtījis pikantu bildīti, kurā redzams guļam gultā kopā ar dēlu. Dienu pēc attēla nākšanas atklātībā Vīnera sieva, Hilarijas Klintones galvenā palīdze Huma Abedina, paziņoja par vēlmi šķirt laulību.Septembrī Vīnera vārds atkal nonāca ziņu virsrakstos. Atklājās, ka viņš sūtījis seksuāla rakstura ziņas 15 gadu vecai meitenei.Pikanto ziņu skandāls aizsākās jau 2011. gadā, kad viņš atzina, ka erotiskus vēstījumus un fotogrāfijas nosūtījis vismaz sešām dažādām sievietēm. Viņš uzsācis ārstēties no seksa atkarības.