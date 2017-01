Maiks Taisons izdevis repa dziesmu, kurā draud piekaut oponentu. VIDEO

Daudzi domā, ka leģendārā boksera mūzikālais talants aprobežojas ar dziesmas "One night in Bangkok" izpildīšanu populārajā komēdijā "Paģiras 2", tomēr tā nav. Tagad Dzelzs Maiks izdevis savu repa dziesmu "If you show up/ Soulja Boy diss song" ("Ja tu parādīsies/ Soulja Boy necienīšanas dziesma". Dziesma tapusi par godu kādai gaidāmai boksa cīņai starp diviem pasaulslaveniem reperiem.





Maiks Taisons ir pārliecināts par sava audzēkņa Krisa Brauna uzvaru gaidāmajā boksa cīņā.

Maiks Taisons šobrīd trenē Krisu Braunu, bet viens no pēdējo gadu pasaules labākajiem bokseriem Floids Meivezers juniors mēģina sagatavot cīņai hip-hopa mākslinieku Soulja Boy. Savā skaņdarbā kādreizējais smagsvaru pasaules čempions dzied ļoti konkrēti par gaidāmās cīņas sava audzēkņa oponentu - ja tu ieradīsies uz cīņu, tevi piekaus!