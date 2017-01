"Viņai jau vajadzēja būt plikpaurainai..." – reāli pieredzes stāsti par kopdzīves sākšanu

Viens no biežākajiem kašķu iemesliem - partnera uzvedības paradumi vannasistabā.

Dzīvesvietas dalīšana ar mīļoto cilvēku neizbēgami mainīs jūsu attiecības, un, kaut arī daļa šo pārmaiņu būs pozitīvas, jābūt gataviem arī šī lēmuma negatīvajiem aspektiem.Nesen forumā “Reddit” notikusī diskusija atklāj, ar ko jārēķinās, ja nolemjat sākt dzīvot kopā. Sākot ar grāmatu novietojumu plauktos un beidzot ar mājas uzkopšanas darbu sadalījumu – var sākt kaitināt pat vismazākie sīkumi. Bet tas taču vēl nav tas sliktākais, vai ne?Bez tā, ka pēkšņi beidzas tualetes papīrs, viens no nopietnākajiem neapmierinātības iemesliem ir svešu matu invāzija. “Mati. Visur ir mati,” savas izjūtas raksturo kāds foruma dalībnieks.Cits piebilst: “Ņemot vērā matu daudzumu, kas mētājās dzīvoklī, manai sievai jau vajadzētu būt plikpaurainai. Es nespēju to saprast.”Turklāt šādi pārmetumi tiek ne tikai sievietēm. Kāda daiļā dzimuma pārstāve šo pašu var teikt par savu partneri: “Es viņa bārdas matus atrodu.... savos matos. Savā šķīvī. Izlietnē. Visur.”Kā jau var iedomāties, būtiska ir arī tīrība, un foruma dalībnieki bieži sūdzas par savu sirdsāķīšu radīto nekārtību. “Kad dzīvoju viens, manā dzīvoklī bija perfekta tīrība. Kad šeit ievācās draudzene, sākās reāls haoss,” dusmojas kāds puisis, “Dīvainākais ir tas, ka ne jau tikai viņa rada nekārtību. Arī es pats to radu un visur pa roku galam atstāju mantas. Kā man atgūt savu agrāko “es”?”Protams, tas notiek arī pretējā virzienā – kamēr vieni cīnās ar savu otro pusīšu sliktajām īpašībām, citi priecājas, ka, sākot dzīvot kopā, viņu paradumi ir uzlabojušies. “Kāpēc visi šā foruma dalībnieki ir tīrīgākā, kārtīgākā un atbildīgākā daļa viņu pārī? Pēc tam kad sāku dzīvot kopā ar savu meiteni, konstatēju, ka esmu nevīža, kurš nav spējīgs pēc sevis savākt pilnīgi neko,” neslēpj kāds diskutētājs.Citi uzskaitītie kopdzīves mīnusi: mazāk laika sev, mazāk privātuma un acīs krītošie mīļotā uzvedības paradumi vannasistabā.Tomēr ir arī priekšrocības. Lielākā daļa diskusijas dalībnieki apstiprina, ka visvairāk ir mainījies tas, ka pēc kopdzīves sākšanas viņi vairs nespēj ilgu laiku pavadīt šķirti viens no otra. “Gaidu, kad mana draudzene aizbrauks uz laukiem, jo tad varu bez apstājas spēlēt videospēles, uzvesties kā idiots, piedzerties. Taču jau pēc šādi pavadītas dienas man jau paliek garlaicīgi un sāku pēc viņas nenormāli ilgoties,” atzīstas kāds diskutētājs.Arī citi viņam piekrīt, ka dažas stundas pavadīt atsevišķi ir normāli, taču visa diena bez otrās pusītes ir diezgan grūta. “Kad beidzu skatīties šovu, kuru, es zinu, viņa nekad negribētu skatīties kopā ar mani (patīkami), es sāku ēst čipsus un tamlīdzīgus draņķus un ilgoties pēc viņas (nepatīkami),” atzīstas cits, “Mājas bez viņas – tās vairs nav mājas.”